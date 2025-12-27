Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ordonat o creștere accelerată a producției de rachete și muniție, cerând industriei militare să funcționeze la capacitate maximă pentru a susține ambițiile tot mai mari ale armatei. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce a prezentat public un nou submarin capabil să transporte arme nucleare.

Industria militară, chemată să funcționeze „la capacitate maximă”

Kim Jong-un a cerut extinderea „capacității generale de producție” a industriei de apărare, subliniind că sectorul rachetelor și al proiectilelor este „esențial pentru consolidarea descurajării de război”, scrie The Sun, citat de Adevărul.

Liderul de la Phenian a ordonat, de asemenea, construirea unor noi fabrici militare, menite să susțină dezvoltarea rapidă a forțelor armate, într-un context regional marcat de tensiuni crescute și exerciții militare comune ale Coreei de Sud și Statelor Unite.

Submarin nuclear prezentat ca un „salt istoric”

Punctul central al demonstrației de forță a fost prezentarea unui submarin nuclear de aproximativ 8.700 de tone, aflat într-un stadiu avansat de construcție. Imaginile difuzate de presa de stat îl arată pe Kim Jong-un inspectând nava într-un șantier naval strategic, descriind proiectul drept un progres „istoric” pentru capacitățile nucleare ale Coreei de Nord.

Phenianul susține că este vorba despre un „submarin strategic cu rachete ghidate”, capabil să lanseze arme nucleare din submersie. Noile fotografii indică faptul că majoritatea echipamentelor au fost deja instalate, iar nava se apropie de faza de testare.

„Prezentarea completă a vasului indică faptul că este aproape gata de lansare”, a declarat Moon Keun-sik, expert în submarine la Universitatea Hanyang din Seul și fost ofițer al marinei sud-coreene.

Mesaj de continuitate a puterii

Vizita lui Kim Jong-un la șantierul naval a avut și o puternică dimensiune simbolică.

Liderul nord-coreean a fost însoțit de generali de rang înalt, dar și de fiica sa adolescentă, considerată de numeroși analiști drept posibil succesor, un semnal atent calculat privind continuitatea dinastiei Kim.

Test cu rachetă sol-aer și atacuri verbale la adresa Seulului

Anunțul privind submarinul a fost dublat de testarea unor noi rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune, care ar fi distrus ținte aflate la până la 200 de kilometri distanță. Statul Major al Coreei de Sud a confirmat lansările de pe coasta estică a Nordului.

Kim Jong-un a criticat dur planurile Seulului, susținute de SUA, de a dezvolta un submarin cu propulsie nucleară, calificându-le drept un „act ostil” care ar amenința securitatea Nordului.

Suspiciuni privind sprijinul Moscovei

Analiștii avertizează că un submarin nuclear ar oferi Phenianului un avantaj strategic major, însă există îndoieli serioase privind capacitatea Coreei de Nord de a dezvolta singură această tehnologie, în contextul sancțiunilor internaționale severe.

Unii experți sugerează că apropierea tot mai evidentă dintre Phenian și Moscova ar fi putut facilita accesul la know-how esențial.

Toate aceste evoluții au loc într-un climat diplomatic aproape înghețat, după eșecul negocierilor nucleare dintre Coreea de Nord, Statele Unite și Coreea de Sud.