Klaus Iohannis a ajuns în Kenya, prima țară din controversatul turneu african. A fost întâmpinat de doi secretari ai cabinetului de la Nairobi

Președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns în Kenya pentru de trei zile, în cadrul turneului său în patru țări africane.

Iohannis împreună cu Prima Doamnă Carmen Johannis au fost primiți de secretarii de cabinet Eliud Owalo și Peninah Malonza, potrivit .

Deplasarea președintelui Iohannis în Africa a generat dezbateri aprinse, în condițiile în care în plină gaură bugetară, Guvernul Administrației Prezidențiale 6,7 milioane de lei pentru transport și bună funcționare.

Călătoriile președintelui Klaus Iohannis cu avioane de lux au devenit subiectul unui material Recorder, care amintește că Administrația Prezidențială epuizase încă din septembrie banii alocați pentru deplasările din acest an, dar săptămâna trecută Guvernul a suplimentat bugetul Președinției cu 7,5 milioane lei.

MICDE CS Eliud Owalo this evening received H.E. Klaus Iohannis, President of Romania, who is the country for a 4-day State visit. CS Owalo was accompanied by his EAC counterpart CS Peninah Malonza.

— Ministry of Info, Comms & The Digital Economy KE (@MoICTKenya)