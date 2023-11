Klaus Iohannis profită din plin de turneul african: Președintele a mers alături de Carmen Iohannis în safari în Kenya (FOTO)

Președintele Klaus Iohannis și Prima Doamnă, Carmen Iohannis, au profitat din plin de prima zi liberă din cadrul turneului african care a generat numeroase controverse.

Președintele și soția sa au mers, miercuri, în safari, în condițiile în care programul anunțat de Administrația Prezidențială nu a prevăzut evenimente publice.

Imaginile cu președintele Klaus Iohannis au fost publicate de departamentul kenyan pentru rezervații naturale din cadrul ministerului turismului.

Deplasarea președintelui Iohannis în Africa a generat dezbateri aprinse, în condițiile în care în plină gaură bugetară, Guvernul a alocat Administrației Prezidențiale 6,7 milioane de lei pentru transport și bună funcționare.

Today, the Cabinet Secretary for the Ministry of Tourism and Wildlife, Hon. Dr. Alfred Mutua, alongside the Director General of Kenya Wildlife Service, , had the honor of hosting the distinguished Romanian President Klaus Iohannis and the First Lady Carmen Iohannis…

— Kenya Wildlife Service (@KWSKenya)