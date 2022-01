Kremlinul declară că sancțiunile americanilor nu l-ar afecta pe Putin

Rusia a avertizat miercuri că impunerea de sancțiuni personale asupra președintelui Vladimir Putin nu l-ar răni pe acesta, confrom Reuters.

Kremlinul a declarat că o astfel de mișcare ar fi „distructivă din punct de vedere politic”, după ce președintele american Joe Biden a declarat că va lua în considerare o astfel de mișcare, în cazul în care Rusia va invada Ucraina.

Biden a declarat marți că sancțiunile personale, deși nu sunt o măsură uzuală, ar putea fi considerate ca parte a unor eforturi concertate ale Washingtonului și ale aliaților săi de a convinge Moscova că orice nouă agresiune împotriva Ucrainei ar aduce costuri rapide și masive.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile americane care discutau despre sancțiunile personale împotriva liderilor de vârf ai Rusiei, nu cunosc faptul că acestora li se interzice oricum să dețină active, proprietăți și conturi bancare în străinătate.

Sancțiunile individuale împotriva lui Putin ar fi „nu dureroase (dar) distructive din punct de vedere politic”, a spus Peskov, care a spus anterior că ar echivala cu o ruptură a relațiilor diplomatice.

Rusia a organizat noi exerciții militare pe uscat și pe mare și a mutat mai mulți parașutiști și avioane de luptă în Belarus, la nordul Ucrainei, în vederea unor exerciții comune acolo luna viitoare.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a declarat că Moscova nu a adunat încă suficiente forțe pentru o ofensivă la scară largă, dar asta nu înseamnă că nu va putea face acest lucru mai târziu.

