Actrița Kristen Stewart și-a surprins din nou fanii cu o schimbare radicală de look. Vedeta a fost surprinsă cu o nouă coafură în timp ce-și plimba câinele împreună cu soția ei, Dylan Meyer, prin West Hoolywood.

De ce a renunțat Kristen la blond și ce culoare are acum

Kristen Stewart a apărut în aceste zile pe străzile din cu o înfățișare care a întors toate privirile! Un păr lung, strâns în coc, cu o culoare strălucitoare de roz și coral, potrivit .

Noua culoare nu a lăsat loc de interpretări, iar actrița trece printr-o nouă etapă de transformare.

Cum a fost văzută vedeta în timpul plimbării

Însoțită de soția sa, , și de câinele lor, Kristen a fost fotografiată purtând o ținută relaxată, cu un tricou lejer și pantaloni scurți verzi.

Dylan purta șapcă și ochelari, iar câinele era ținut în lesă cu un ham turcoaz. Kristen avea în mână o cafea, afișând o atitudine plină de încredere.

Ce spune vedeta despre schimbarea culorii de păr

În ultimii ani, Stewart a trecut prin multe culori și coafuri, de la tunsori pixie negre până la mohwak-uri. Însă acest look nou ar putea fi cel mai în vogă acum. Într-un interviu din 2023 ea spune:

„Părul este ca un personaj pe corpul tău. Îți schimbă mersul, hainele, felul în care intri într-o cameră. După ‘Love Lies Bleeding’, am fost obsedată să-mi tai bretonul. Nu mă puteam opri.”, a declarat Kristen Stewart pentru Associated Press.

Ce proiecte noi urmează din partea actriței

Actrița urmează să apară în thrillerul „The Wrong Girls”, regizat chiar de soția sa, și este implicată și în „Flesh of the Gods”. Totodată, este zvonit faptul că în distribuția serialului „The Challenger”, actrița ar putea juca rolul unei inginer NASA. Noua culoare a părului este posibil să fie legată de un rol nou.

Ce reacții au apărut pe social media

Pe platforma X, după apariția fotografiilor, fanii au inundat cu mesaje și aprecieri postarea, de la „Neon goddess” la „Kristen fură soarele”.