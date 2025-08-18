B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol

Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 22:54
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Fabio Piumetti / ipa-agency.net

Zvonurile că Kylie Jenner și Timothee Chalamet s-au despărțit au luat amploare după ce actorul nu a apărut la ziua vedetei. Însă un simplu gest apărut pe internet a spulberat speculațiile, relatează Page Six, citat de Cancan.

Cuprins:

  • Despre zvonurile despărțirii
  • De ce a lipsit Timothee
  • Cum este relația celor doi

Despre zvonurile despărțirii

După ce Timothee Chalamet nu a fost prezent la aniversarea de 28 de ani a lui Kylie Jenner, internetul a fost inundat de teorii despre o posibilă despărțire.

Speculațiile au fost rapid „șterse” când Kylie a dat „like” la trailerul noului film al actorului, Marty Supreme, postat pe Instagram pe 12 august, un semn clar că relația continuă.

De ce a lipsit Timothee

Lipsa lui Chalamet de la petrecerea lui Kylie a avut un motiv, anume filmările pentru „Dune: Part Three” în Budapesta. În timp ce el era pe platou, vedeta și-a sărbătorit ziua alături de prietenele sale, cu vin, tort și mult soare.

„Cea mai bună zi de naștere… 28 se simte atât de bine!!!!!”, a scris Kylie pe Instagram.

Cum este relația celor doi

Deși au fost văzuți împreună în vacanțe romantice, cum ar fi cea din Saint-Tropez, Kylie și Timothee preferă să păstreze o relație secretă.

„Cred că este esențial să păstrezi anumite lucruri pentru tine. Părerea lumii poate fi copleșitoare”, a declarat Kylie într-un interviu pentru Elle.

Vedeta a recunoscut că cei doi copii ai ei, Stormi și Aire, sunt sprijinul ei necondiționat, ajutând-o să facă față presiunii publice.

„Indiferent de ce se scrie pe internet despre mine, mă întorc acasă și copiii mei mă iubesc fără condiții”, a spus Kylie pentru British Vogue.

