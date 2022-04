La televiziunea de stat rusă se discută relaxat și printre râsete despre un atac nuclear asupra New York-ului (VIDEO)

La Rossia 1, televiziunea de stat rusă, s-a discutat relaxat și chiar printre râsete despre un potențial atac nuclear asupra Statelor Unite.

Discuția a avut loc în contextul în care rușii au anunțat că au testat cu succes racheta balistică intercontinentală „Satan 2”. Propaganda Kremlinului pretinde că o singură astfel de rachetă poate distruge complet orașul New York.

Meanwhile on Russian state TV: hosts and panelists giggling uncontrollably, while discussing nuclear strikes against the continental territory of the United States. Can you imagine any of our prominent media anchors laughing at the idea of destroying cities? Watch this:

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)