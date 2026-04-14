Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 09:22
Foto: Hepta - Ilya Pitalev
Cuprins
  1. Vizită în context de tensiuni globale
  2. Consultări în contextul crizei din Orientul Mijlociu
  3. Rolul diplomatic al Chinei
  4. Discuții bilaterale Rusia-China

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sosit marți în China pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia Moscova și Beijingul urmează să își „coordoneze” pozițiile pe teme internaționale actuale, potrivit autorităților chineze.

Vizită în context de tensiuni globale

Ministerul de Externe rus a publicat imagini de la sosirea oficialului, în care Lavrov apare coborând din avion. Vizita are loc într-un moment de intensă activitate diplomatică internațională, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, scrie Agerpres.

Atât China, cât și Rusia sunt considerate parteneri ai Iranului și se află în relații de rivalitate strategică cu Statele Unite, ceea ce amplifică importanța acestei întâlniri.

Consultări în contextul crizei din Orientul Mijlociu

Înaintea deplasării în China, Serghei Lavrov a avut luni o convorbire telefonică cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, potrivit informațiilor oficiale transmise de Moscova.

În același timp, Beijingul găzduiește o serie de lideri străini preocupați de evoluțiile din regiunea Golfului, printre care prințul moștenitor al Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prim-ministrul Spaniei Pedro Sánchez și președintele Vietnamului To Lam.

Rolul diplomatic al Chinei

Autoritățile de la Beijing susțin că țara își propune să joace un rol activ în stabilizarea situației din regiune.

„China este pregătită să continue să joace un rol constructiv și să contribuie la restabilirea păcii și liniștii în regiunea Golfului”, i-a transmis premierul chinez Li Qiang prințului moștenitor al Abu Dhabi, potrivit agenției Xinhua.

Cu toate că detaliile implicării sale rămân în mare parte discrete, diplomația chineză este creditată cu un rol important în menținerea armistițiului și în facilitarea unor negocieri între Iran și Statele Unite.

Discuții bilaterale Rusia-China

În cadrul vizitei, ministrul de externe chinez Wang Yi și omologul său rus urmează să discute despre dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii și coordonarea pozițiilor pe teme internaționale și regionale de interes comun.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a subliniat că relațiile dintre cele două state au continuat să se consolideze în ultimii ani.

„În ultimii ani, cele două țări au continuat să își aprofundeze relațiile permanente de bună vecinătate și prietenie și să își extindă coordonarea strategică generală”, a declarat acesta.

