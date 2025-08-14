Leonardo DiCaprio a trăit o experiență neobișnuită la o petrecere exclusivistă în Ibiza, când poliția spaniolă l-a oprit pentru un control fără să realizeze cine este.

Actorul, care este obișnuit cu atenția publicului, a trecut prin verificarea de rutină împreună cu ceilalți invitați, înainte de a fi lăsat să intre. Incidentul a provocat reacții haioase în mediul online și câteva priviri surprinse, potrivit .

Într-o seară de vară plină de viață în Ibiza, Leonardo DiCaprio se pregătea să participe la o petrecere privată organizată de Patron și actorul spaniol Aron Piper.

Cu o șapcă neagră în cap și haine închise la culoare, starul de la Hollywood a trecut aproape neobservat. Polițiștii de la intrare au început controlul tuturor invitaților, iar DiCaprio aștepta liniștit la rând, uitându-se la telefon.

În fundal, se aude o femeie spunând: „Mă percheziționează din cap până în picioare”.

Evenimentul, organizat într-o vilă privată de către Patron și de actorul și cântărețul spaniol Aron Piper, a avut o listă de invitați de lux.

În același timp, Daily Mail scrie că artistul Travis Scott nu a fost lăsat să intre, în timp ce printre invitați s-au numărat Kendall Jenner și Tobey Maguire, vechiul prieten al lui DiCaprio. Actorul este un obișnuit al vacanțelor în și a fost văzut, la începutul lunii, urcând pe iahtul și al lui Lauren Sanchez.

El și Vittoria Ceretti au participat și la nunta acestora în Veneția, în iunie, unde modelul a spus că a avut o problemă cu ținuta, rochia sa vintage Dolce & Gabbana, care s-a rupt, potrivit sursei citate.

Incidentul din Ibiza nu pare să-i fi afectat buna dispoziție lui Leonardo DiCaprio, care și-a continuat vacanța alături de prieteni și partenera sa.