Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat" actorul

Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 09:26
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Sursa foto: Hepta / IMP Features /

Leonardo DiCaprio, unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood, a devenit subiectul unor teorii conspiraționiste online după ce a fost văzut din nou cu fața acoperită la evenimente publice.

Fanii speculează că ar putea fi vorba despre o intervenție estetică, un implant de păr sau chiar despre utilizarea unui dublu, relatează Daily Mail.

Cuprins:

  • Teorii bizare în jurul starului din Titanic
  • De la operații estetice la anxietate socială
  • Între discreție și controverse publice
  • Cum este viața personală a actorului

Teorii bizare în jurul starului din Titanic

De-a lungul anilor, Leonardo DiCaprio a fost surprins în situații neobișnuite, având fața acoperită cu pălării, ochelari, măști, umbrele sau chiar telefoane mobile. Cel mai recent incident a avut loc la nunta extravagantă de la Veneția a lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez, unde actorul a apărut ascunzându-și fața sub o șapcă.

Imediat, au apărut reacții pe rețelele sociale:

„[Asta] nu este el. E o dublură. Pariez”, a comentat un fan pe Instagram.

Un altul a adăugat: „Cred că acesta este doppelgangerul lui”, iar un al treilea a scris: „Ești sigur că acesta este el? Adică, își ascunde fața. Poate că este altcineva” , potrivit sursei citate.

De la operații estetice la anxietate socială

Unii au spus că actorul ar încerca să ascundă semnele unei intervenții estetice, cum ar fi un lifting nereușit sau o posibilă operație de implant de păr. Alții consideră că motivul este mult mai simplu, anume dorința de a scăpa de paparazzi și de a avea parte de liniște

Într-un interviu mai vechi pentru Esquire, DiCaprio a recunoscut cât de greu este să gestionezi celebritatea:

„Uite, dacă nu ești atent la faimă, poate deveni o anxietate socială. E ca și cum te întrebi ce se va întâmpla, ce fotograf va sări de unde, ce fel de capcană mi se pregătește? Încerci să te convingi că nu e așa, dar nu te obișnuiești niciodată cu asta” , a spus acesta, potrivit sursei citate.

Între discreție și controverse publice

Apariția de la nunta lui Bezos a intensificat criticile la adresa lui Leonardo. Actorul, cunoscut pentru activismul său ecologic, a fost ironizat pe rețelele sociale ca „ipocrit”, deoarece a participat la o petrecere unde aproape 90 de avioane private au adus invitații în Veneția.

De-a lungul timpului, starul din The Revenant a folosit metode spectaculoase pentru a evita paparazzi. Înn 2004 s-a ascuns sub o geacă, în 2013 a purtat o mască venețiană în timp ce mânca pizza pe străzi, iar în 2015 a folosit o umbrelă la US Open din New York.

Cum este viața personală a actorului

Recent, Leonardo s-a întors la celebra masca din pandemie, un accesoriu favorit încă din perioada respectivă.

Actorul a fost văzut pe o plajă din Ibiza împreună cu iubita sa, modelul Vittoria Ceretti, iar amândoi au fost apoi observați la o cină dublă cu Bezos și Sanchez.

În timp ce Vittoria a captat atenția cu o ținută elegantă, DiCaprio a decis, ca de obicei, să își ascundă fața.

