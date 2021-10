Letonia, prima țară din Europa care reintră în lockdown din cauza valului 4. Cândva un exemplu în lupta cu pandemia, statul baltic resimte din plin efectele crizei sanitare

Autoritățile letone au anunțat că instituie un lockdown de o lună după o creștere-record a bilanțului COVID-19. Văzut cândva drept o poveste de succes în lupta pentru combaterea pandemiei, statul baltic devin astfel prima țară europeană care reintroduce restricții extinse pentru a face față valului 4.

Letonia devine oficial prima țară din Europa care reintră în lockdown din cauza valului 4

Raportat la populație, statul baltic are una dintre cele mai mari rate de infectare de pe glob, conform datelor transmise de Centrul american pentru prevenirea și controlul bolilor (CDC), deși reușise să țină epidemia sub control luni întregi, transmite The Guardian.

„Sistemul nostru sanitar este în pericol… Singura cale de ieșire din această criză este să ne vaccinăm”, a declarat premierul leton Krisjanis Karins, în cadrul reuniunii guvernamentale de luni seară, una convocată în regim de urgență. Oficialul a pus numărul mare de internări pe seama ratei scăzute de vaccinare.

Până acum, au fost vaccinați cu schemă completă doar 57% dintre cei 1,9 milioane de letoni, o rată de vaccinare mult sub media UE (74%). În această săptămână, guvernul leton a introdus carantina de noapte – valabilă timp de o lună, între orele 20 și 5 dimineața – și a închis școlile și toate magazinele neesențiale.

„Trebuie să le cer scuze celor deja vaccinați”, a subliniat prim-ministrul Krisjanis Karins, care a precizat că activitatea cu prezență fizică va continua doar în sectoarele esențiale.

Săptămâna trecută a fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2 inclusiv președintele țării, Egils Levits, ceea ce l-a forțat pe omologul său finlandez, Sauli Niinisto, să intre în izolare. De altfel, chiar și președintele Klaus Iohannis și-a anulat o vizită la Riga din acest motiv.