Lituania trimite Ucrainei tunuri „Distrugătorii de orci”. Suma fabuloasă care s-a strâns în urma unei campanii pentru sprijinirea forțelor armate ucrainene

Lituania a anunțat că va trimite Ucrainei tunuri antidrone puternice pe care le-au numit „Distrugătorii de orci”.

Anunțul a fost făcut luni pe contul său de Twitter de jurnalistul lituanian Andrius Tapinas, cel care a organizat și campania de crowdfunding pentru cumpărarea unei drone Bayraktar TB2 pentru forțele armate ucrainene, potrivit

Lituanienii au organizat o campanie de strâns fonduri pentru a cumpăra o dronă Bayraktar TB2 pentru forțele armate ucrainene. Producătorul turcesc a donat gratuit armamentul Kievului, iar suma strânsă în campanie a fost folosită pentru muniția dronei și susținerea Ucrainei.

„Tocmai am cumpărat și vom livra de urgență 110 tunuri anti-drone de fabricație lituaniană – EDM4S Sky wipers”, a anunțat Tapinas, precizând că prețul total al dronelor s-a ridicat la 1,5 milioane de euro și că acestea vor fi distribuite în rândul a 35 de unități militare ucrainene.

„Și le-am numit Orctis – ‘Distrugătorii de orci’ (n.r. în ucraineană). Tolkien ar aproba”, a adăugat acesta.

