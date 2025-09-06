B1 Inregistrari!
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat

Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 10:04
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineața, 6 septembrie, într-o clădire cu nouă etaje cu destinație mixtă în cartierul White City din Londra.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cauza incendiului, necunoscută

Ce s-a întâmplat

Un incendiu a izbucnit într-o clădire cu nouă etaje cu destinație mixtă în cartierul White City din Londra, conform Adevărul.

Incendiul afectează în prezent etajele din partea superioară a clădirii. Potrivit Brigăzii de Pompieri din Londra, 15 maşini de pompieri sunt prezente la fața locului.

Cauza incendiului, necunoscută

În urma acestora, Wood Lane a fost închisă traficului, iar locuitorilor li s-a recomandat să evite zona.

Primele apeluri cu privire la incendiu au fost primite la puţin timp după ora 03:00 (02:00 GMT) şi echipe din Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick şi unităţile de pompieri din împrejurimi au fost mobilizate la faţa locului, a informat Brigada de Pompieri.

Două autovehicule speciale dotate cu o scări retractabile de 32 de metri şi tunuri cu apă au fost desfăşurate pentru a ajuta la stingerea incendiului de sus.

Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută.

