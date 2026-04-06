Ce a fost vizat Israelul și ce daune a provocat

Armata israeliană IDF, a lovit cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Este vorba despre situl industrial de la Asaluyeh care face parte din infrastructura zăcământului de gaze naturale South Pars. Informația a fost confirmată de ministrul israelian al apărării, Israel Katz. El a vorbit despre o lovitură severă dată economiei iraniene, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE.

„Armata israeliană a lovit cu forţă cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Asaluyeh, o ţintă cheie care asigură circa jumătate din producţia petrochimică a ţării”, a spus ministrul israelian al apărării într-un mesaj video.

Agenția de presă Tasnim, a relatat că furnizorii de electricitate, apă şi oxigen către complexul de la Asaluyeh au fost atacați de aceste bombardamente. Potrivit sursei citate, societatea petrochimică Pars nu a fost avariată. În schimb, alimentarea cu energie electrică a unităţilor petrochimice din Asaluyeh este întreruptă.

Complexul Asaluyeh se află în sudul Iranului, în zona imensului zăcământ de gaze naturale South Pars, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. Acesta joacă un rol esențial pentru sectorul energetic iranian.

Ce antecedente și reacții au existat?

În martie, Israelul a atacat zăcămintele de gaze South Pars şi infrastructura de la centrul de procesare Asaluyeh din apropiere. Loviturile din luna martie au fost urmate de riposte iraniene. Rachetele şi dronele lansate de Teheran au vizat ţinte energetice din Israel şi din zona Golfului.

Sâmbătă, înainte de atacul de luni, mai multe lovituri aeriene israeliano‑americane au lovit complexul petrochimic din Mahshahr. Acesta este situat în sud‑vestul Iranului. La momentul respectiv, ministrul israelian al apărării Israel Katz a afirmat că cele două uzine au fost scoase din funcțiune.

„Cele două uzine, care furnizează 85% din exporturile petrochimice ale Iranului, sunt acum scoase din funcţiune”, a mai spus ministrul israelian