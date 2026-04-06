B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran

Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 15:54
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Sra Olivia Gibson/U.S Air
  Ce a fost vizat Israelul și ce daune a provocat
  Ce antecedente și reacții au existat?

Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic din Iran, de la Asaluyeh paralizând părți importante din industria de profil. Bombardamentul reprezintă o lovitură economică severă pentru Teheran. 

Armata israeliană a bombardat complexul petrochimic de la Asaluyeh, parte din zăcământul South Pars. Ministrul israelian al apărării a vorbit despre o lovitură economică severă pentru Teheran. În mod regulat aviația americană și israeliană bombardează situri industriale din Iran, de la începutul acestui război.

Ce a fost vizat Israelul și ce daune a provocat

Armata israeliană IDF, a lovit cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Este vorba despre situl industrial de la Asaluyeh care face parte din infrastructura zăcământului de gaze naturale South Pars. Informația a fost confirmată de ministrul israelian al apărării, Israel Katz. El a vorbit despre o lovitură severă dată economiei iraniene, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE.

„Armata israeliană a lovit cu forţă cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Asaluyeh, o ţintă cheie care asigură circa jumătate din producţia petrochimică a ţării”, a spus ministrul israelian al apărării într-un mesaj video.

Agenția de presă Tasnim, a relatat că furnizorii de electricitate, apă şi oxigen către complexul de la Asaluyeh au fost atacați de aceste bombardamente. Potrivit sursei citate, societatea petrochimică Pars nu a fost avariată. În schimb, alimentarea cu energie electrică a unităţilor petrochimice din Asaluyeh este întreruptă.

Complexul Asaluyeh se află în sudul Iranului, în zona imensului zăcământ de gaze naturale South Pars, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. Acesta joacă un rol esențial pentru sectorul energetic iranian.

Ce antecedente și reacții au existat?

În martie, Israelul a atacat zăcămintele de gaze South Pars şi infrastructura de la centrul de procesare Asaluyeh din apropiere. Loviturile din luna martie au fost urmate de riposte iraniene. Rachetele şi dronele lansate de Teheran au vizat ţinte energetice din Israel şi din zona Golfului.

Sâmbătă, înainte de atacul de luni, mai multe lovituri aeriene israeliano‑americane au lovit complexul petrochimic din Mahshahr. Acesta este situat în sud‑vestul Iranului. La momentul respectiv, ministrul israelian al apărării Israel Katz a afirmat că cele două uzine au fost scoase din funcțiune.

„Cele două uzine, care furnizează 85% din exporturile petrochimice ale Iranului, sunt acum scoase din funcţiune”, a mai spus ministrul israelian

Tags:
Ultima oră
16:15 - Alocațiile, indemnizațiile sociale și pensiile, plătite mai devreme în aprilie. Când intră banii
16:10 - Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:03 - Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
15:00 - Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui