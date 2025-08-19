B1 Inregistrari!
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri

Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 09:34
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Marius Borg Hoiby Sursa foto: Hepta / Bestimage / Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

Casa regală a Norvegiei a primit o lovitură dură din partea autorităților judiciare. Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prinţesei  Mette-Marit, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, inclusiv patru violuri.

Cuprins:

  • Ce acuzații au făcut procurorii
  • Marius Borg Hoiby, arestat în 2024

Ce acuzații au făcut procurorii norvegieni

Autoritățile judiciare îl acuză pe Marius Borg Hoiby, pentru mai multe acuzații de infracțiuni, a anunţat procurorul general norvegian, scrie AFP. Tânărul în vârstă de 28 de ani este acuzat de 32 de infeacțiuni, între care și patru violuri. Astfel, autoritățile susțin că acesta a comis acte de abuz în relaţii apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi filmarea şi înregistrarea video fără consimţământ.

Toate aceste acuzații au fost prezentate de procurorul general Sturla Henriksbø în cadrul unei conferinţe de presă. El a arătat care este pedeapsa pe care o riscă tânărul Marius Borg Hoiby.

„Pedeapsa maximă pentru infracţiunile menţionate în rechizitoriu este cu închisoarea de până la zece ani. Acestea sunt fapte foarte grave, care pot lăsa cicatrici de durată şi pot distruge vieţi”, a subliniat procurorul.

Marius Borg Hoiby, arestat în 2024

Marius Borg Hoiby s-a născut dintr-o relație anterioară a mamei sale, Prințesa Moștenitoare Mette-Marit, înainte de căsătoria cu  Haakon, Prințul Moștenitor al Norvegiei.  Tânărul a fost arestat la 4 august 2024, fiind suspectat de agresarea prietenei sale.

Reținerea sa a declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri de violenţă sexistă şi sexuală din partea mai multor victime şi foste partenere ale acestuia.

„Faptul că Marius Borg Høiby este membru al familiei regale nu ar trebui, bineînţeles, să conducă la tratarea sa mai blândă sau mai severă decât dacă fapte similare ar fi fost comise de alte persoane”, a insistat procurorul.

