Parlamentul European a suspendat procedura de ratificare a acordului comercial încheiat de UE cu Statele Unite. Oficialii de la Bruxelles așteaptă clarificări cu privire la impactul deciziei de anulare a taxelor vamale impuse de Trump.

Parlamentul European ar trebui să ratifice acordul comercial încheiat între UE şi SUA, în iulie anul trecut. Documentul a fost semnat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Donald Trump. Cei doi s-au întâlnit la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoţia.

Conform înţelegerii, majoritatea produselor europene importate în SUA vor taxate cu 15%, fără ca UE să aplice taxe similare asupra importurilor americane. Von der Leyen s-a angajat, în plus, ca UE să cumpere din SUA produse energetice de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani. Totodată, UE ar fi investit 600 de miliarde de dolari, în SUA, până în 2029 De asemenea, Europa se angaja să cumpere mai multe arme americane.

Acordul, defavorabil blocului comunitar, urma să fie ratificat luna viitoare de Parlamentul European. Instituția a decis să amâne votul până la clarificarea situației din SUA. Mesajul a fost transmis de europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, şeful Comisiei pentru Comerţ Internaţional, în urma unei reuniuni de urgenţă care a avut loc luni.

Și celelalte grupuri politice – PPE (dreapta), Renew (liberalii) şi Verzii – şi-au exprimat sprijinul pentru această abordare.

Lovitură pentru Trump de la Curtea Supremă a SUA

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat parțial tarifele vamale impuse de . În acest context, Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA. Oficialii de la Bruxelles așteaptă clarificări cu privire la această situație, după ce Casa Albă a replicat impunând noi taxe vamale, relatează AFP.

Curtea Supremă a SUA a apreciat, printr-o decizie adoptată săptămâna trecută, că impuse de Trump, ca fiind „reciproce”, sunt ilegale. Acestea au fost impuse unilateral ţărilor pe care Trump le acuză că menţin politici comerciale dezavantajoase faţă de SUA. Este vorba despre state care au refuzat să încheie cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Hotărârea Curţii Supreme nu priveşte taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oţel, aluminiu, produse farmaceutice, etc.

După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în faţa influențelor străine, Trump a anunţat o taxă vamală globală de 10%, pe care a ridicat-o la 15%. Ulterior a amenințat că orice țară va ține cont de decizia Curţii Supreme se va confrunta cu taxe mult mai mari şi mai rele decât oricare dintre cele acceptate recent. El a acuzat Curtea Supremă că este „favorabilă Chinei”.

Parlamentul European așteaptă cu o decizie

Comisia pentru Comerţ Internaţional din Parlamentul European urma să voteze marţi asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen. Votul eurodeputaților urma să aibă loc pe 10 martie, conform programului stabilit. În contextul situației din SUA, decizia majoritară a fost ca procedura să fie amânată.

„Înainte de orice mişcare în parlament, claritatea şi stabilitatea depline sunt esenţiale dinspre partea americană. Or, de la începutul mandatului său, Trump oferă numai opusul”, a acuzat Valerie Hayer, preşedinta grupului Renew.

În aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului, europenii se tem că noua taxă vamală generală decisă de Trump ar putea creşte povara fiscală globală asupra produselor europene dincolo de plafonul de 15% prevăzut în acordul semnat anul trecut.

„Având în vedere incertitudinea considerabilă care predomină în prezent, un vot ar fi nejustificat”, aşadar „amânarea votului privind implementarea acordului cu SUA este o decizie înţeleaptă”, a spus eurodeputata ecologistă Anna Cavazzini.