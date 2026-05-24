Lovitură la vârful puterii din Ungaria! Peter Magyar își taie salariul și anunță reduceri dure pentru politicieni: „Trebuie să dăm un exemplu”

Ana Beatrice
24 mai 2026, 22:42
Sursă Foto: Hepta.ro
Schimbare radicală la vârful puterii din Ungaria! Premierul Peter Magyar a anunțat tăieri masive ale salariilor pentru elita politică din Ungaria. Acesta a declarat că își va reduce propriul venit lunar la 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.600 de euro). Suma reprezintă mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului premier Viktor Orbán, informează Daily News Hungary.

Cu cât își reduce Peter Magyar propriul salariu

Într-un interviu acordat postului RTL, acesta a declarat că măsurile vor afecta miniștrii, deputații, primarii și directorii companiilor de stat.

Șeful Guvernului de la Budapesta a precizat că propriul său venit lunar brut va ajunge la 3,8 milioane de forinți, adică aproximativ 10.600 de euro. Potrivit explicațiilor oferite, suma va fi compusă din salariul de premier, în valoare de 2,3 milioane de forinți brut, la care se adaugă indemnizația standard de parlamentar, de 1,5 milioane de forinți.

Diferența este uriașă față de veniturile fostului premier Viktor Orbán. Ultimul său salariu lunar brut declarat ajungea la 7,8 milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 22.000 de euro.

Parlamentarii ungari pierd indemnizațiile uriașe și beneficiile controversate

Premierul Peter Magyar a anunțat un nou val de măsuri de austeritate care vizează privilegiile parlamentarilor ungari. Acesta susține că nu doar salariile vor fi reduse, ci și indemnizațiile considerabile acordate aleșilor. Liderul de la Budapesta a criticat actualul sistem de beneficii, despre care spune că permitea cheltuieli excesive din bani publici.

Potrivit declarațiilor sale, deputații puteau deconta lunar sume de până la 7 milioane de forinți pentru combustibil, cazare și cheltuieli de personal. Noul guvern vrea acum să reducă plafonul acestor beneficii la mai puțin de 5 milioane de forinți pe lună. Peter Magyar le-a cerut parlamentarilor să nu utilizeze integral sumele disponibile și să adopte o abordare mai responsabilă în privința banilor publici.

Șeful Executivului a acuzat vechiul sistem că permitea direcționarea indirectă a unor fonduri importante către structuri apropiate partidului Fidesz. „Pentru miniștri și secretari de stat vor fi posibile doar salarii mai mici”, a declarat el.

Ce privilegii dispar pentru oficialii de rang înalt din Ungaria

Măsurile nu îi afectează doar pe miniștri și parlamentari, ci și pe directorii companiilor de stat și pe membrii consiliilor de supraveghere și consultative. Liderul de la Budapesta susține că reforma este necesară pentru reducerea cheltuielilor excesive din sistemul public.

Potrivit estimărilor prezentate de Guvern, doar măsurile aplicate în Parlament ar putea aduce economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți, adică aproape 139 de milioane de euro. În paralel, Executivul pregătește reguli mai stricte privind privilegiile oficialilor de rang înalt. Printre schimbările propuse se numără limitarea pașapoartelor diplomatice și restricționarea utilizării luminilor albastre de urgență pe mașinile oficiale.

Peter Magyar a precizat că doar premierul și reprezentanții Ministerului de Interne vor mai avea dreptul să utilizeze aceste semnale speciale. Chiar și în aceste cazuri, folosirea luminilor albastre va fi permisă doar în situații strict necesare. „Trebuie să dăm un exemplu”, a declarat șeful Executivului, explicând că reformele au și o puternică miză simbolică.

Premierul spune că noua politică guvernamentală trebuie să transmită un mesaj clar atât populației din Ungaria, cât și partenerilor externi. În viziunea sa, politicienii și funcționarii publici ar trebui să se comporte ca slujbași ai statului, nu ca membri ai unei elite privilegiate.

