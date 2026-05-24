Schimbare radicală la vârful puterii din Ungaria! Premierul Peter Magyar a anunțat tăieri masive ale salariilor pentru elita politică din Ungaria. Acesta a declarat că își va reduce propriul venit lunar la 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.600 de euro). Suma reprezintă mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului premier Viktor Orbán, informează .

Cu cât își reduce Peter Magyar propriul salariu

Într-un interviu acordat postului RTL, acesta a declarat că măsurile vor afecta miniștrii, deputații, primarii și directorii companiilor de stat.

Șeful Guvernului de la a precizat că propriul său venit lunar brut va ajunge la 3,8 milioane de forinți, adică aproximativ 10.600 de euro. Potrivit explicațiilor oferite, suma va fi compusă din salariul de premier, în valoare de 2,3 milioane de forinți brut, la care se adaugă indemnizația standard de parlamentar, de 1,5 milioane de forinți.

Diferența este uriașă față de veniturile fostului premier Viktor Orbán. Ultimul său salariu lunar brut declarat ajungea la 7,8 milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 22.000 de euro.

