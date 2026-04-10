Stefano Gabbana, cofondator al celebrei case de modă Dolce & Gabbana, a decis să renunțe la funcția de președinte, marcând o schimbare importantă în structura de conducere a companiei. Deși informația a devenit publică recent, potrivit , demisia ar fi avut loc încă din decembrie 2025, detaliu confirmat ulterior și de .

Cine preia conducerea Dolce & Gabbana

Funcția de președinte a fost preluată de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico Dolce și fost CEO al companiei. Deși acesta ocupă poziția încă din ianuarie anul trecut, schimbarea a fost ținută departe de ochii publicului, fiind confirmată abia acum.

Ce probleme financiare are brandul

Retragerea lui Gabbana vine într-un moment delicat pentru companie. Conform Bloomberg, se confruntă cu dificultăți financiare și negociază cu băncile creditoare pentru o datorie estimată la aproximativ 450 de milioane de euro.

În acest context, Stefano Gabbana analizează mai multe variante pentru pachetul său de acțiuni, de aproximativ 40%, inclusiv o posibilă vânzare. Un procent similar este deținut de Domenico Dolce, iar restul acțiunilor sunt împărțite între membrii familiei.

Ce alte schimbări se pregătesc în companie

Pe lângă schimbarea la vârful conducerii, apar și alte mutări strategice. Potrivit The Platform, Stefano Cantino, fost CEO al Gucci, ar urma să se alăture echipei, posibil într-un rol de co-CEO alături de Alfonso Dolce. Această mutare ar putea marca o reorganizare amplă a managementului companiei.

În ultimele luni, absența lui Stefano Gabbana de la evenimente importante, precum prezentările Alta Moda și Alta Sartoria de la Roma, a alimentat speculațiile din industrie.

De asemenea, decizia designerului de a se muta la Dubai și de a părăsi Milano a ridicat semne de întrebare privind implicarea sa în activitatea brandului.

Ultima apariție publică alături de Domenico Dolce a avut loc în februarie anul trecut, în cadrul Săptămâna Modei de la Milano, unde cei doi au urcat pe podium la finalul prezentării și au salutat-o pe Madonna, aflată în primul rând alături de Anna Wintour.

Ce urmează pentru Dolce & Gabbana

Viitorul companiei rămâne incert, în condițiile în care schimbările din conducere vin pe fondul unor presiuni financiare și strategice. Următoarele luni ar putea aduce clarificări privind direcția brandului, dar și eventuale decizii legate de acționariat și management.