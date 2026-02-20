Lovitură uriașă pentru Donald Trump! Curtea Supremă a Statelor Unite, cu o majoritate republicană de 6-3, a stabilit vineri că tarifele lui Trump impuse unilateral țărilor din întreaga lume sunt ilegale și trebuie anulate, potrivit relatărilor . Decizia marchează o înfrângere majoră pentru Donald Trump, care a făcut din tarife și conflictele comerciale unul dintre pilonii administrației sale.

„Președintele susține că are puterea extraordinară de a impune unilateral tarife în cantitate, durată și întindere nelimitate. În lumina contextului istoric și constituțional al acestei autorități, el trebuie să obțină autorizație din partea Congresului pentru a putea-o exercita”, a precizat SCOTUS în motivarea sa, semnată de John Roberts, președintele instanței.

Lovitură uriașă pentru Donald Trump! Ce impact are decizia asupra administrației și companiilor

Această hotărâre reprezintă un eșec rar pentru o Curte Supremă conservatoare, dominată de șase judecători numiți de președinți republicani, trei dintre ei chiar de Trump, și trei numiți de președinți democrați, Obama și Biden.

Proprietarii de afaceri care au plătit aceste tarife și le-au contestat au reacționat cu ușurare. Victor Schwartz, directorul importatorului de vinuri și băuturi spirtoase VOS Selections, cu sediul în , a declarat:

„Aceste noi tarife vamale au fost arbitrare, imprevizibile și o afacere proastă. Din fericire, instanțele de la toate nivelurile au recunoscut aceste taxe pentru ceea ce erau: o depășire neconstituțională a puterii guvernamentale.”

Lovitură uriașă pentru Donald Trump! Care tarife rămân și care au fost anulate

Decizia nu anulează toate tarifele vamale implementate de Trump. Tarifele asupra oțelului și aluminiului, impuse prin alte legi, rămân în vigoare. Totuși, instanța a răsturnat două categorii principale:

Tarife „reciproce” sau individuale, de exemplu, 34% pentru China și 10% pentru alte țări. Taxa de 25% aplicată unor mărfuri din Canada, China și Mexic, ca răspuns la eșecul acestor țări de a limita fluxul de fentanil.

Companiile afectate vor putea solicita rambursarea sumelor plătite la Departamentul Trezoreriei. Sute de contestații sunt deja în curs.

Ce spun judecătorii despre rambursarea tarifelor

Curtea nu a oferit instrucțiuni detaliate despre procedura de returnare a banilor colectați ilegal, dar judecătorul Kavanaugh a menționat că efectele asupra Trezoreriei SUA ar putea fi semnificative:

„Curtea nu spune nimic astăzi despre dacă și, dacă da, cum ar trebui Guvernul să procedeze pentru returnarea miliardelor de dolari pe care le-a colectat de la importatori.”

El a adăugat că hotărârea „nu este probabil să restricționeze semnificativ autoritatea tarifară prezidențială în viitor”, cu excepția contextului IEEPA.

Cum a reacționat Donald Trump și comunitatea de afaceri

Chiar înainte de decizie, Trump avertizase asupra impactului anulării tarifelor: „Fără tarife, această țară ar fi în mare dificultate acum.”

Grupul We Pay the Tariffs, care reprezintă întreprinderi mici, a cerut rambursarea „complet, rapid și automat” a sumelor plătite.

Dan Anthony, directorul executiv al grupului, a declarat: „Întreprinderile mici nu își pot permite să aștepte luni sau ani în timp ce se produc întârzieri birocratice și nici nu își pot permite litigii costisitoare doar pentru a recupera banii care au fost colectați ilegal de la ele.”