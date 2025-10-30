Lukoil își vinde activele. Compania rusă Lukoil a anunțat, joi, că a primit o ofertă de achiziție pentru activele sale internaționale de la Gunvor Group Ltd., o companie multinațională înregistrată în Cipru. Printre activele vizate se numără și rafinăria Petrotel din România și rețeaua de peste 300 de benzinării, deși acestea nu sunt menționate explicit în comunicatul oficial.

„Condițiile cheie ale tranzacției au fost convenite”, a transmis Lukoil, care a precizat că a acceptat oferta Gunvor și nu va negocia cu alți potențiali cumpărători. Încheierea contractului depinde de obținerea avizelor în țările unde Lukoil deține active și de aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA.

Cine este Gunvor și care este legătura cu Rusia

Gunvor a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, un apropiat al lui Vladimir Putin și sancționat de SUA, UE și Marea Britanie. Törnqvist a cumpărat participația lui Timchenko de 43% în 2014, cu o zi înainte ca acesta să fie sancționat de SUA. În 2024, Gunvor a raportat o cifră de afaceri de 136 miliarde de dolari.

Lukoil își vinde activele. Ce impact are vânzarea asupra României și Bulgariei

Lukoil deține rafinăria Petrotel Ploiești și rafinăria Neftochim Burgas din Bulgaria, cea mai mare din Balcani. În România, Petrotel nu a atras interesul investitorilor de aproape zece ani din cauza instalațiilor învechite și necesității unor investiții majore, explică un expert pentru .

, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat pentru Politico că Lukoil va fi „obligată” să vândă Petrotel înainte de termenul limită de luna viitoare, similar situației din Bulgaria. Vânzarea ar putea afecta și proiectele internaționale ale companiei, reducând până la 20% din veniturile sale.

Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a precizat Bușoi, citat de Politico.

Care sunt cifrele financiare pentru Lukoil România

În 2024, Lukoil România SRL a înregistrat o pierdere de 145 milioane de lei. Rafinăria Petrotel Ploiești a raportat, conform datelor din 2023, un profit de 62 milioane de lei.