Luptătorii grupării Wagner au fost filmați în timp ce își băteau cu lopețile comandantul grav rănit

O înregistrare video dată publicității de Ucraina arată cum luptători ai grupării Wagner își târăsc comandantul grav rănit departe de câmpul de luptă, iar apoi aceștia îl bat cu lopețile.

Incidentul a fost surprins în apropierea orașului Bahmut din estul țării cu ajutorul unei drone ucrainene. Imaginile arată cum patru soldați din grupul de mercenari ruși Wagner își cară colegul printre ruinele unor case ținându-l de mâini și picioare, iar apoi îl aruncă lângă un hambar.

On the outskirts of , the 🇷🇺 tried to advance. But their commander was wounded.

Then the took him behind the barn and… hacked him with axes.

This was captured on video by drone fighters of the🇺🇦Seneka SP. Conducted observations from the very beginning.

— Naz (@theNazCores)