B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate

Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 23:57
Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate
Sursă foto: Freepik. @www.slon.pics
Cuprins
  1. Salarii de mii de euro pentru alpiniștii utilitari din Luxemburg
  2. Cât costă viața în această țară și cât este chiria

Luxemburg oferă 377 de locuri de muncă pentru alpiniștii utilitari în această perioadă, oferind salarii extrem de atractive care pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună. Angajatorii nu solicită o diplomă de studii, punând accentul pe experiența practică și pe rezistența fizică a candidaților.

Salarii de mii de euro pentru alpiniștii utilitari din Luxemburg

Potrivit libertatea, meseria de alpinist utilitar a devenit foarte căutată în Luxemburg, fiind una dintre puținele opțiuni care permit venituri mari fără studii superioare. Plata pornește de la 18 euro pe oră, ceea ce înseamnă că un începător poate câștiga între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună. Pe măsură ce muncitorul capătă experiență, leafa crește semnificativ, atingând pragul de 5.600 de euro brut.

Deși nu se cere o diplomă, condițiile de angajare sunt stricte. Se caută persoane cu minim un an de experiență, care nu au frică de înălțime și pot lucra pe acoperișuri sau fațade. Munca este grea, implică mișcări repetitive și transportul zilnic al echipamentelor. De asemenea, cunoașterea limbii franceze este esențială pentru a înțelege regulile de siguranță. Pentru a compensa riscurile, angajații primesc și o primă suplimentară de periculozitate inclusă în salariul lunar.

Cât costă viața în această țară și cât este chiria

Înainte de a pleca în Luxemburg, românii trebuie să știe că viața acolo este cu aproximativ 40% mai scumpă decât în alte state europene. Cea mai mare cheltuială este chiria, care pentru un apartament în centrul orașului poate depăși 2.500 de euro pe lună. Din acest motiv, mulți muncitori aleg să locuiască la granița cu țările vecine, unde prețurile sunt mai mici.

Pe lângă locuință, transportul și alimentele au prețuri mai ridicate, deși diferența nu este la fel de mare ca la chirii. Un coș săptămânal de alimente pentru o familie mică costă în medie între 60 și 70 de euro. Cu toate acestea, Luxemburg rămâne o destinație de top datorită ofertelor generoase. Cele 377 de posturi disponibile în februarie 2026 arată că firmele sunt dispuse să plătească bine pentru personalul dispus să lucreze la înălțime.

Tags:
Citește și...
Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
Externe
Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
Externe
Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
Va lansa Statele Unite un atac în Iran? Ce a anunțat Donald Trump
Externe
Va lansa Statele Unite un atac în Iran? Ce a anunțat Donald Trump
Scandal la Premiile César: Brigitte Bardot, huiduită în timpul momentului omagia
Externe
Scandal la Premiile César: Brigitte Bardot, huiduită în timpul momentului omagia
OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
Externe
OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
Externe
Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Externe
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
Externe
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Externe
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
UPDATE: Accident grav în Italia. Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Doi morți și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Externe
UPDATE: Accident grav în Italia. Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Doi morți și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Ultima oră
23:53 - Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
23:22 - Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
23:18 - Un primar cu 5 mandate vrea să-și lase comuna în beznă: „25 de ani nu a făcut nimic”
22:44 - Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
22:34 - Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
22:20 - Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
21:57 - Va lansa Statele Unite un atac în Iran? Ce a anunțat Donald Trump
21:55 - Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
21:53 - Scandal la Premiile César: Brigitte Bardot, huiduită în timpul momentului omagia
21:30 - Guvernul Bolojan a stabilit: Câți bani au voie să cheltuiască, în acest an, prefecții și subprefecții pe cazare și transport