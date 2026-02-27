Luxemburg oferă 377 de locuri de muncă pentru alpiniștii utilitari în această perioadă, oferind salarii extrem de atractive care pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună. Angajatorii nu solicită o diplomă de studii, punând accentul pe experiența practică și pe rezistența fizică a candidaților.

Salarii de mii de euro pentru alpiniștii utilitari din Luxemburg

Potrivit , meseria de alpinist utilitar a devenit foarte căutată în Luxemburg, fiind una dintre puținele opțiuni care permit venituri mari fără studii superioare. Plata pornește de la 18 euro pe oră, ceea ce înseamnă că un începător poate câștiga între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună. Pe măsură ce muncitorul capătă experiență, leafa crește semnificativ, atingând pragul de 5.600 de euro brut.

Deși nu se cere o diplomă, condițiile de sunt stricte. Se caută persoane cu minim un an de experiență, care nu au frică de înălțime și pot lucra pe acoperișuri sau fațade. Munca este grea, implică mișcări repetitive și transportul zilnic al echipamentelor. De asemenea, cunoașterea limbii franceze este esențială pentru a înțelege regulile de siguranță. Pentru a compensa riscurile, angajații primesc și o primă suplimentară de periculozitate inclusă în salariul lunar.

Cât costă viața în această țară și cât este chiria

Înainte de a pleca în Luxemburg, românii trebuie să știe că viața acolo este cu aproximativ 40% mai scumpă decât în alte state europene. Cea mai mare cheltuială este chiria, care pentru un apartament în centrul orașului poate depăși 2.500 de euro pe lună. Din acest motiv, mulți muncitori aleg să locuiască la granița cu țările vecine, unde prețurile sunt mai mici.

Pe lângă locuință, transportul și alimentele au prețuri mai ridicate, deși diferența nu este la fel de mare ca la chirii. Un coș săptămânal de alimente pentru o familie mică costă în medie între 60 și 70 de euro. Cu toate acestea, Luxemburg rămâne o destinație de top datorită ofertelor generoase. Cele 377 de posturi disponibile în februarie 2026 arată că firmele sunt dispuse să plătească bine pentru personalul dispus să lucreze la înălțime.