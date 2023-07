Macron la summitul NATO din Vilnius: Franța va livra Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Scalp

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți, 11 iulie, fiind prima zi a , în Lituania, că Franța va livra Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune de tipul „Scalp”, în timp ce Berlinul va suplimenta arme în valoare de 700 de milioane de euro.

„Am decis să livrăm Ucrainei noi rachete care să permită lovituri în profunzime”, a declarat Macron la sosirea la locul de desfăşurare a summitului. „Cred că ceea ce este important pentru noi astăzi este să transmitem un mesaj de „, a afirmat preşedintele francez, conform Ziare.com.

has decided to transfer long-range missiles to to support the Armed Forces’ offensive, has said.

Norway increases its military aid fund for Ukraine to $900m.

