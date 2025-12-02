În timp ce presiunile internaționale pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia cresc, întâlnirea de la Paris dintre Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski a scos la iveală realitatea dură: negocierile sunt abia la început.

„Astăzi nu există un plan finalizat”

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis, luni, un mesaj ferm către Washington și capitalele europene care împing pentru un compromis rapid. Liderul de la Paris a subliniat că drumul până la un acord de pace este lung și complicat, scrie Adevărul.

„Astăzi nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi stabilite doar de președintele Zelenski”, a declarat Macron în conferința de presă comună cu președintele Ucrainei.

El a mai precizat că discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate și garanțiile de securitate sunt încă „într-o etapă preliminară”.

Între timp, Uniunea Europeană continuă să fie blocată în tentativa de a folosi cele 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, opoziția Belgiei împiedicând adoptarea unei decizii.

„Planul a fost îmbunătățit”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a consolida sprijinul european într-un moment critic. Administrația președintelui american Donald Trump exercită presiuni directe pentru un acord de pace rapid, care ar include concesii dificile.

Zelenski a spus că planul de pace propus de SUA, ce prevedea inițial cedări teritoriale și limitarea dimensiunilor armatei ucrainene, „a fost îmbunătățit”.

„Procesul nu s-a încheiat, chestiunea teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el, reiterând că legea fundamentală a Ucrainei nu permite cedarea teritoriilor către Rusia. Mai mult, liderul de la Kiev a insistat că orice pace durabilă trebuie să fie garantată prin măsuri solide de securitate: „Pacea trebuie să fie cu adevărat durabilă”.

De cealaltă parte, Washingtonul își menține linia: secretarul de stat Marco Rubio spune că SUA vor un acord de pace înainte de a discuta despre garanțiile de securitate, iar varianta inițială a planului în 28 de puncte, pregătită de Steve Witkoff și negociatorul rus Kirill Dmitriev, excludea aderarea Ucrainei la NATO.

Întâlniri la Paris, Geneva, Florida și Moscova

Summitul Macron-Zelenski a avut loc chiar înaintea unei întâlniri extrem de sensibile, la Moscova, între Steve Witkoff, aliat apropiat al lui Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin.

„Cred că vizita va fi foarte utilă, deoarece se va concentra pe conturarea unei soluții de pace pentru Ucraina”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

După întrevederea de la Paris, Macron a discutat telefonic cu Donald Trump, insistând pentru garanții de securitate solide pentru Kiev.

La rândul lor, Zelenski, Macron și premierul britanic Keir Starmer au avut o discuție cu Witkoff și Rustem Umerov, în contextul în care europenii se tem că SUA ar putea forța Ucraina să accepte un acord dezavantajos.

„Mi-e teamă că toată presiunea va fi îndreptată asupra victimei… pentru a face concesii”, avertizează șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Surse diplomatice europene confirmă că planul negociat a trecut prin mai multe runde, la Geneva și Florida, care au „diluat” elementele considerate pro-ruse. „Dar trebuie într-adevăr să vedem dacă va merge direct cu ceea ce am discutat sau va vorbi despre altceva”, a spus un diplomat european.

Europa își reafirmă sprijinul militar

În paralel cu discuțiile politice, miniștrii apărării din UE au transmis un mesaj clar: sprijinul militar pentru Ucraina trebuie să continue.

La Bruxelles, discuțiile s-au concentrat pe utilizarea activelor rusești înghețate pentru a crea o poziție de forță în negocieri. „Miniștrii au fost de acord că trebuie să ajungem urgent la un acord privind opțiunile de finanțare”, a spus Kaja Kallas.

Suedia a cerut sancțiuni suplimentare contra Rusiei, iar Țările de Jos au anunțat o contribuție de 250 de milioane de euro pentru achiziția de sisteme americane de apărare antiaeriană și muniție pentru F-16 destinate Ucrainei. Totodată, Olanda și Ucraina au semnat un acord pentru coproducția de drone.

În plus, Comisia Europeană a confirmat că 15 din cele 19 state care au aplicat la programul SAFE, schema de împrumuturi UE pentru armament, au inclus sprijin pentru Ucraina, cu alocări „de ordinul miliardelor”.

„Am decis să contribuim cu cel puțin 0,25% din PIB la ajutorul pentru Ucraina și analizăm schema SAFE pentru a face și mai mult”, a declarat Liene Gātere, adjuncta ministrului apărării din Letonia. „Facem apel la alte țări europene să intensifice eforturile și să procedeze la fel.”