Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie

Ana Beatrice
18 sept. 2025, 11:55
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce tip de dovezi vor fi prezentate în instanță
  2. Cum au afectat acuzațiile viața familiei prezidențiale
  3. De unde a pornit teoria conspirației
  4. De ce a fost dată în judecată Candace Owens în Statele Unite
  5. Ce provocări juridice ridică acest proces
  6. Care sunt implicațiile internaționale ale acestui caz

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au decis să meargă în instanță în Statele Unite pentru a combate o teorie conspiraționistă promovată de influencerița americană Candace Owens. Aceasta a susținut în repetate rânduri că Prima Doamnă a Franței ar fi bărbat, afirmații considerate defăimătoare și profund jignitoare. Cuplul prezidențial se pregătește să prezinte „dovezi științifice” pentru a demonstra falsitatea acuzațiilor și pentru a-și apăra reputația.

Ce tip de dovezi vor fi prezentate în instanță

Avocatul familiei Macron, Tom Clare, a declarat într-un interviu pentru podcastul Fame Under Fire al BBC că vor fi prezentate „mărturii ale experților care vor fi de natură științifică”. El nu a detaliat ce presupun aceste probe, însă a confirmat că în dosar vor fi incluse și fotografii care o arată pe Brigitte Macron însărcinată și alături de copiii săi.

„Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a lămuri lucrurile”, a subliniat avocatul.

Cum au afectat acuzațiile viața familiei prezidențiale

Tom Clare a explicat că atacurile publice lansate la adresa Primei Doamne au constituit o sursă de stres și o distragere de la activitatea oficială a președintelui. „Nu vreau să sugerez că l-a dezechilibrat cumva. Dar, la fel ca oricine jonglează între carieră și viața de familie, atunci când familia ta este atacată, te afectează. Și el nu este imun la asta, pentru că este președintele unei țări”, a spus avocatul.

Emmanuel Macron însuși a confirmat, într-un interviu pentru revista Paris Match, că demersul are ca scop apărarea onoarei sale: „Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o prostie. Este vorba de cineva care știa foarte bine că deține informații false și a făcut-o cu scopul de a provoca rău, în slujba unei ideologii și cu legături stabilite cu lideri de extremă dreapta”

De unde a pornit teoria conspirației

Speculațiile privind identitatea de gen a lui Brigitte Macron au apărut în 2021, după un videoclip viral publicat de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey. În 2024, soții Macron au câștigat un proces de calomnie împotriva acestora în Franța, însă în 2025 decizia a fost anulată în apel pe motiv de libertate de exprimare. Hotărârea nu a confirmat veridicitatea acuzațiilor, ci doar a constatat că ele se încadrau în limitele legale ale exprimării.

De ce a fost dată în judecată Candace Owens în Statele Unite

În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces în SUA împotriva influenceriței americane Candace Owens, acuzând-o că a ignorat în mod deliberat toate dovezile care infirmau afirmațiile sale. Owens, fostă colaboratoare a publicației conservatoare Daily Wire, este o voce proeminentă a mediilor de extremă dreapta. În martie 2024, aceasta a afirmat că este dispusă să își „pună în joc întreaga reputație profesională” pentru a susține teoria potrivit căreia Prima Doamnă a Franței ar fi bărbat.

Ce provocări juridice ridică acest proces

În sistemul juridic american, cazurile de defăimare care implică persoane publice sunt extrem de dificile. Reclamanții trebuie să demonstreze că acuzațiile au fost formulate cu bună știință sau cu indiferență gravă față de adevăr. Avocații lui Owens au cerut respingerea procesului, argumentând că acesta nu are legătură cu activitatea ei din statul Delaware, unde a fost intentat, și că apărarea în acel stat ar implica „dificultăți financiare și operaționale substanțiale”.

Care sunt implicațiile internaționale ale acestui caz

Procesul Macron–Owens atrage atenția nu doar prin statutul reclamanților, ci și prin implicațiile sale mai largi. Cazul ridică întrebări esențiale despre limitele libertății de exprimare, protecția vieții private a persoanelor publice și răspunderea celor care propagă teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.

Cuplul prezidențial francez a transmis că este hotărât să ducă lupta până la capăt. Brigitte Macron, deși conștientă de expunerea publică pe care o implică prezentarea probelor, este pregătită să își asume acest demers pentru a pune capăt unei campanii de dezinformare care durează de patru ani.

