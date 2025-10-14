Strângerea de mână dintre Macron și Trump a stârnit rapid discuții internaționale după întâlnirea celor doi lideri în Egipt. Evenimentul a avut loc luni, de la Sharm el-Sheikh, în fața presei internaționale. Cei doi președinți au menținut strângerea de mână aproape 30 de secunde, un gest neobișnuit și vizibil tensionat. Momentul a fost filmat și s-a viralizat imediat pe rețelele sociale, generând reacții și parodii create cu inteligență artificială.

Strângerea de mână dintre Macron și Trump: ce s-a întâmplat la summitul pentru Gaza

Potrivit imaginilor difuzate de jurnaliști, s-a transformat într-o adevărată confruntare simbolică. Ambii lideri au zâmbit rigid, încercând să păstreze controlul, în timp ce se priveau direct în ochi în fața camerelor.

Momentul a fost comparat cu scene similare dintre cei doi, din 2017 și 2024, care au avut aceeași tensiune subtilă. De această dată, gestul a fost interpretat ca o competiție de forță și influență între președintele american și omologul francez.

Cum au reacționat internauții după momentul viral

Pe platformele de social media, strângerea de mână dintre Macron și Trump a devenit rapid subiect de glume și meme-uri. Clipurile au fost refăcute cu ajutorul inteligenței artificiale, transformând gestul într-un duel simbolic între Franța și Statele Unite. Unii au lăudat eleganța lui Macron, în timp ce alții au interpretat zâmbetul rigid al lui Trump ca pe un semn de disconfort.

Au existat și alte momente similare între Macron și alți lideri

Nu este pentru prima dată când președintele Emmanuel Macron se confruntă cu momente tensionate în timpul strângerilor de mână oficiale. În luna mai, la summitul Comunității Politice Europene desfășurat în Tirana, liderul francez a avut o interacțiune similară cu Recep Tayyip Erdogan. Și atunci, imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, devenind virale și stârnind numeroase reacții ironice în mediul online internațional.