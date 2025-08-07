Două femei au fost arestate preventiv în regiunea Krasnodar, fiind acuzate că au rachiu georgian făcut în casă, care a provocat un val de soldat cu cel puțin zece persoane care ar fi murit.

Ancheta desfășurată de autoritățile ruse a stabilit că cele două femei au vândut băutura sub numele de „cha-cha” într-o piață din sudul orașului Sochi., relatează ziarul The Moscow Times, citat de către .

Cuprins:

Ce pedeapsă riscă acum cele două femei, după ce 10 persoane au murit

Judecătorii au dispus plasarea celor două în arest preventiv până pe 4 octombrie. Ele sunt acuzate de fabricare, distribuție și vânzare ilegală de produse periculoase pentru consum, infracțiuni ce prevăd o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, în special în contextul în care persoanele care au consumat băuturile ar fi murit.

Imaginile difuzate în instanță le arată pe cele două femei separate, iar numele lor nu a fost făcut public, însă canalul rus pro-Kremlin „Shot” de pe Telegram le-a identificat drept Olesya și bunica sa, Eteri.

Potrivit aceleiași surse, ambele femei ar fi fost condamnate anterior, în 2016, pentru vânzare de alcool contrafăcut, semn că practica ilegală era una recurentă