Malaezia va începe însămânțarea norilor pentru a reduce riscul incendiilor și a crește nivelul apei în baraje.

Ministrul Arthur Joseph Kurup a anunțat că operațiunea se va desfășura între 6 și 9 aprilie, ca răspuns la valul de căldură extremă care a depășit 37°C în mai multe regiuni ale țării.

De ce Malaezia aplică această metodă

Autoritățile malaeziene au decis să intervină direct asupra fenomenelor meteorologice după ce canicula a persistat mai multe zile la rând, punând în pericol rezervele de apă. Colaborarea între serviciile de meteorologie, agențiile de gestionare a dezastrelor și forțele aeriene este esențială pentru succesul misiunii. Scopul principal este protejarea ecosistemelor fragile și asigurarea resurselor necesare populației pe timpul secetei, scrie .

„Ministerul menţionat, prin Departamentul Malaezian de Meteorologie, în colaborare cu Agenţia Naţională de Gestionare a Dezastrelor şi cu Forţele Aeriene Regale din Malaezia, vor implementa operaţiuni de însămânţare a norilor pentru a aborda provocările legate de vremea fierbinte care afectează în prezent ţara noastră”, a declarat Arthur Joseph Kurup.

Ce beneficii aduce faptul că această țară va începe însămânțarea norilor

Prin această procedură, guvernul speră să prevină de vegetație care apar frecvent în turbării și păduri în perioadele de caniculă. Totodată, ploaia generată artificial va ajuta la refacerea stocurilor de apă din barajele strategice ale țării. Dincolo de intervenția tehnologică, oficialii le cer cetățenilor să fie responsabili și să evite acțiunile care pot declanșa focuri necontrolate în exterior.

„Obiectivul principal al acestei serii de operaţiuni este de a creşte nivelul apei în barajele strategice şi de a contribui la asigurarea umidităţii ecosistemului pentru a reduce riscul de incendii forestiere şi în turbării”, a explicat el.