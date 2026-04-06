Malaezia forțează apariția ploilor! Măsuri disperate din cauza caniculei de peste 37°C

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 21:32
sursă foto: Pexels/ incendiu vegetație
Cuprins
  1. De ce Malaezia aplică această metodă
  2. Ce beneficii aduce faptul că această țară va începe însămânțarea norilor

Malaezia va începe însămânțarea norilor pentru a reduce riscul incendiilor și a crește nivelul apei în baraje.

Ministrul Arthur Joseph Kurup a anunțat că operațiunea se va desfășura între 6 și 9 aprilie, ca răspuns la valul de căldură extremă care a depășit 37°C în mai multe regiuni ale țării.

De ce Malaezia aplică această metodă

Autoritățile malaeziene au decis să intervină direct asupra fenomenelor meteorologice după ce canicula a persistat mai multe zile la rând, punând în pericol rezervele de apă. Colaborarea între serviciile de meteorologie, agențiile de gestionare a dezastrelor și forțele aeriene este esențială pentru succesul misiunii. Scopul principal este protejarea ecosistemelor fragile și asigurarea resurselor necesare populației pe timpul secetei, scrie DCnews.

„Ministerul menţionat, prin Departamentul Malaezian de Meteorologie, în colaborare cu Agenţia Naţională de Gestionare a Dezastrelor şi cu Forţele Aeriene Regale din Malaezia, vor implementa operaţiuni de însămânţare a norilor pentru a aborda provocările legate de vremea fierbinte care afectează în prezent ţara noastră”, a declarat Arthur Joseph Kurup.

Ce beneficii aduce faptul că această țară va începe însămânțarea norilor

Prin această procedură, guvernul speră să prevină incendiile de vegetație care apar frecvent în turbării și păduri în perioadele de caniculă. Totodată, ploaia generată artificial va ajuta la refacerea stocurilor de apă din barajele strategice ale țării. Dincolo de intervenția tehnologică, oficialii le cer cetățenilor să fie responsabili și să evite acțiunile care pot declanșa focuri necontrolate în exterior.

„Obiectivul principal al acestei serii de operaţiuni este de a creşte nivelul apei în barajele strategice şi de a contribui la asigurarea umidităţii ecosistemului pentru a reduce riscul de incendii forestiere şi în turbării”, a explicat el.

Citește și...
Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
Externe
Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)
Externe
Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)
Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic
Externe
Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Externe
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)
Externe
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Externe
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Newsweek: Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Externe
Newsweek: Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
Externe
Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
Externe
Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
Ultima oră
23:15 - Guvernul înăsprește controalele asupra exploatărilor din albiile râurilor. Ce schimbări pregătesc autoritățile
22:59 - Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
22:52 - „Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
22:32 - Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
22:26 - Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
22:11 - Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
21:57 - Ce scuză are Metrorex de data aceasta ca să scumpească iar călătoriile cu metroul
21:47 - Controale masive ale Gărzii de Mediu împotriva braconajului piscicol în România. Ce au descoperit comisarii (VIDEO)
21:18 - Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)
21:04 - România și SUA își intensifică colaborarea în domeniul sănătății. Rogobete: „Continuăm să construim soluții concrete, împreună”