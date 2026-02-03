B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 21:01
Foto: Hepta - Abaca Press / JMP-Taamallah/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a descoperit în casa femeii dispărute
  2. Ce mesaj a transmis Savannah Guthrie fanilor săi
  3. Când se va afla unde este mama celei mai cunoscute prezentatoare tv

Mama celei mai cunoscute prezentatoare TV din Statele Unite, Savannah Guthrie, trece printr-un coșmar. Mama acesteia, Nancy Guthrie, a fost dată dispărută după ce a fost văzută ultima dată duminică, la o cină în familie. Situația a devenit critică după ce polițiștii care au intrat în locuința femeii au descoperit urme de sânge și indicii care sugerează o intrare prin efracție.

Ce s-a descoperit în casa femeii dispărute

Poliția a început imediat o anchetă amplă după ce familia nu a mai putut lua legătura cu mama celei mai cunoscute prezentatoare tv. În interiorul casei, pe lângă urmele de sânge, anchetatorii au găsit dovezi care duc la ipoteza unei răpiri. Se pare că persoane necunoscute ar fi pătruns cu forța în locuință, însă până în acest moment nu există niciun suspect oficial și nicio persoană reținută.

Anchetatorii verifică acum toate camerele de supraveghere din zonă pentru a reface traseul eventualilor agresori. Sora prezentatoarei, Annie, a fost ultima persoană care a vorbit cu mama lor înainte ca aceasta să dispară fără urmă. Familia este în stare de șoc și așteaptă orice informație care ar putea duce la găsirea femeii.

Ce mesaj a transmis Savannah Guthrie fanilor săi

Potrivit spynews, vedeta de televiziune a ales să ceară ajutorul publicului printr-un mesaj plin de durere. Prezentatoarea a subliniat importanța sprijinului moral în aceste momente de incertitudine maximă, în timp ce poliția continuă căutările.

,,Credem în rugăciune. Credem în voci ridicate în cor, în dragoste, în speranță. Mai presus de toate, credem în El. Vă mulțumim că v-ați alăturat rugăciunilor noastre pentru mama noastră iubită, draga noastră Nancy, o femeie cu convingeri profunde. Rugați-vă alături de noi și credeți împreună cu noi că divinitatea o va ajuta în acest chiar moment”, a declarat Savannah Guthrie.

Când se va afla unde este mama celei mai cunoscute prezentatoare tv

Polițiștii tratează cazul ca pe o răpire și depun toate eforturile pentru a localiza victima cât mai rapid. Deocamdată, nicio grupare sau persoană nu a cerut răscumpărare, ceea ce crește îngrijorarea autorităților. Cazul a fost preluat de echipe specializate, iar zona din jurul casei a fost izolată pentru colectarea de probe ADN.

