Piața Habima din Tel Aviv a devenit sâmbătă seara scena unui val de nemulțumire. Peste o mie de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva războiului dus de și împotriva Hezbollah din Liban.

Manifestanții au cerut oprirea conflictului, scandând „Nu bombardați, negociați!” și „Puneți capăt prostiilor lui Bibi!”. Ulterior, intervenția poliției a pus capăt demonstrației, potrivit AFP, citată de .

De ce au escaladat tensiunile între protestatari și poliție la Tel Aviv

Tensiunile au degenerat rapid în Piața Habima, unde poliția s-a confruntat cu manifestanții care protestau împotriva războiului purtat de Israel în Iran. Mai mulți participanți au fost arestați în urma intervenției forțelor de ordine.

a emis sâmbătă seara o decizie care interzicea dispersarea forțată a protestelor. Aceasta permitea participarea a până la 600 de persoane în Habima și câte 150 în Ierusalim, Haifa și Kfar Saba. Cu toate acestea, intervenția poliției nu a întârziat.

La scurt timp după începerea mitingului, în jurul orei 16:00 GMT, forțele de ordine au intervenit. Acestea au motivat că autorizaseră doar o adunare limitată la 150 de persoane, din rațiuni de securitate legate de război. Manifestanții au fost împrăștiați de forțele de ordine. O parte dintre ei au revenit în piață, iar alții s-au așezat pe jos, refuzând să se conformeze și continuând protestul.

Ce au spus protestatarii și cum a intervenit poliția

„Poliția încearcă să ne reducă la tăcere vocile, dar este de datoria noastră să fim prezenți”, a declarat pentru sursa menționată Alon-Lee Green. Acesta este co-director al Standing Together, organizația care a pus la cale manifestația. El a subliniat că protestul nu se limitează la conflictul din Iran. Acesta vizează și războiul din , confruntările din Gaza și violențele din Cisiordania, cerând oprirea tuturor acestor crize.

Imaginile de la fața locului surprind intervenții în forță ale poliției. Protestatarii sunt împinși, iar în zonă sunt mobilizați și polițiști călare. Atmosfera tensionată a fost amplificată și de mesajele din mulțime. O femeie ținea o pancartă pe care scria că Benjamin Netanyahu, supranumit „Bibi”, reprezintă „cea mai mare amenințare la adresa existenței Israelului”.

אלימות משטרתית כנגד מפגינים 04/04/2026 תל אביב