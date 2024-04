Marcel Ciolacu, discuție cu președintele Consiliului Mondial al Ucrainenilor: Autoritățile și organizațiile lucrează împreună pentru a le asigura drepturi egale minorităților naționale din România și Ucraina

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, luni, la Palatul Victoria, și a declarat că autoritățile și organizațiile din România și Ucraina lucrează împreună pentru a le asigura drepturi egale minorităților naționale din cele două țări.

Prim-ministrul României și Paul Grod au avut o întrevedere, luni, la Palatul Victoria.

„Minoritatea română din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punţi autentice pentru o cooperare mai strânsă între popoarele noastre. Noi, autorităţile şi organizaţiile, lucrăm împreună pentru a le asigura drepturi egale minorităţilor naţionale din România şi Ucraina, stabilitate şi pace pentru cetăţenii noştri”, a declarat Marcel Ciolacu, citat într-o postare pe pagina de X a Guvernului României.

PM : The 🇷🇴 minority in 🇺🇦&the Ukrainian in 🇷🇴 are genuine bridges for closer coop between our peoples.We, authorities & organizations, work together to ensure equal rights to national minorities from 🇷🇴&🇺🇦, stability&peace for our citizens.

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo)