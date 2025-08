Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut joi o convorbire cu ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce.

Marco Rubio a avut o convorbire cu Oana Țoiu în care a subliniat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, energiei și migrației, precum și despre întărirea relațiilor comerciale.

“Secretarul Rubio i-a reiterat ministrului Toiu dorința noastră pentru un comerț corect și echilibrat și a salutat participarea României la programul de verificare electronică a cetățeniei”, a mai spus Bruce.

Pe platforma X, Oana Țoiu a calificat discuția drept „productivă”, menționând aprofundarea Parteneriatului Strategic ca prioritate comună.

I had a productive discussion today with Secretary of State Marco Rubio on deepening the RO-US Strategic Partnership, a partnership that is of high importance for our countries and the region.

We are working together building upon the achievements reached during the…

— Toiu Oana (@oana_toiu)