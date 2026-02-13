Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO

Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat importanța relațiilor transatlantice înainte de plecarea sa spre , unde va participa la Conferința de Securitate.

O lume în schimbare rapidă

Marco Rubio a avertizat că lumea se transformă sub ochii noștri.

„Vechea lume a dispărut – sincer, lumea în care am crescut – și trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate și care va fi rolul nostru”, a spus el, citat de Agerpres.

Secretarul de stat a precizat că speră să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul conferinței, subliniind necesitatea încheierii războiului din Ucraina.

„Cred că va fi acolo și există ocazia să-l văd. Cred că este pe agenda mea, nu sunt 100% sigur, dar sunt încrezător că vom reuși”, a spus Rubio înainte de plecare.

NATO și responsabilitățile europene

La începutul săptămânii, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins concluziile unui raport premergător conferinței, care sugera că administrația Trump ar fi redus angajamentele față de alianță.

„Este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută, ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili”, a declarat acesta.

Whitaker a adăugat că partenerii europeni trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și să respecte obiectivele convenite de NATO, inclusiv ținta de 5% din PIB.

În același timp, Washingtonul a subliniat că „există multe discuții și puține acțiuni”, și se așteaptă ca Europa „să devină mai puternică și să împartă povara, preluând apărarea convențională a continentului, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite”.

Rubio și oficialii americani par să transmită astfel un mesaj clar: SUA rămân dedicate securității transatlantice, dar așteaptă ca Europa să joace un rol mai activ în apărarea propriului continent.