Marea Britanie: Cadavru contaminat cu substanțe periculoase, abandonat pe stradă

Alertă într-o suburbie din Marea Britanie. Un cadavru acoperit cu substanțe periculoase a fost găsit pe o stradă din orășelul Wigan.

Cadavrul a fost găsit joi seara, iar primele concluzii ale anchetei sunt alarmante. Poliția i-a alertat pe toți cei care au ajutat la manipularea cadavrului să se prezinte la spital pentru investigații medicale, scrie

Identitatea persoanei decedate și numele substanței nu au fost încă confirmate de poliție, însă aleea pe care fost găsit cadavru a fost izolată, însă nu este exclusă contaminarea cu substanțe radioactive.

Health alert in Wigan after dead body covered in ‘hazardous substances’ found close to school…

