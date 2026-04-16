Guvernul britanic analizează un scenariu complicat care ar putea lovi industria alimentară în lunile următoare. O posibilă lipsă de dioxid de carbon, legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a intrat deja pe agenda autorităților de la Londra.

De ce se teme Marea Britanie de o nouă criză

Executivul din Regatul Unit pregătește măsuri preventive după apariția riscului ca aprovizionarea cu dioxid de carbon să scadă semnificativ până în vară. Problema ar porni din perturbarea rutelor comerciale afectate de conflictul din Iran și de blocarea Strâmtorii Ormuz, scrie .

Scenariul a fost discutat într-o reuniune de criză convocată recent, unde oficialii au evaluat efectele unei prelungiri a războiului început la finalul lunii februarie. Potrivit estimărilor analizate, disponibilitatea de CO2 ar putea coborî cu până la 18 procente.

Deși pare un gaz tehnic, dioxidul de carbon are un rol important în multe activități industriale și logistice. El este folosit inclusiv în abatorizarea porcilor și păsărilor, dar și la conservarea produselor alimentare ambalate.

În plus, CO2 intră și în procesele de producție din industria berii, ceea ce ar putea crea blocaje suplimentare pentru producători. Autoritățile consideră că impactul principal s-ar vedea mai ales în varietatea mărfurilor disponibile.

Potrivit calculelor discutate la nivel guvernamental, rafturile supermarketurilor nu ar rămâne goale, însă consumatorii ar putea găsi mai puține opțiuni decât în mod normal.

Ce spune Guvernul de la Londra despre situație

Ministrul pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a confirmat că autoritățile lucrează la acest scenariu, dar a încercat să transmită calm populației. Oficialul susține că instituțiile monitorizează atent evoluțiile și au pregătit deja răspunsuri.

„Nu vreau să comentez o divulgare, însă acum informația este aici și sper că oamenii sunt liniștiți cu privire la faptul că lucrăm la acest subiect”, a declarat oficialul.

Guvernul a sprijinit deja relansarea temporară a unei instalații de producție de CO2, folosind fonduri publice pentru consolidarea rezervelor interne.

Ce soluții are pregătite statul britanic

Printre măsurile discutate se află prioritizarea utilizării în sănătate și energie nucleară, unde acesta rămâne esențial pentru operațiuni sensibile. De asemenea, companiile ar putea fi presate să își majoreze rapid producția, scrie Adevărul.

Dacă situația se agravează, autoritățile iau în calcul o legislație specială care să permită intervenția directă a statului în piață.