Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității"

Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității”

Elena Boruz
25 aug. 2025, 14:55
Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității”
Sursă foto: Freepik

Foametea a fost confirmată pentru prima dată în orașul Gaza și în zonele înconjurătoare, potrivit IPC (Integrated Food Security Phase Classifications), organism susținut de ONU pentru securitate alimentară.

Aproximativ 500.000 de persoane se confruntă cu „foamete, lipsuri extreme și risc de moarte”, iar situația se așteaptă să se înrăutățească în săptămânile următoare, informează BBC.

Cuprins:

  • Cum resimt locuitorii criza
  • Cine este responsabil pentru foamete
  • Ce se întâmplă acum la Gaza

Cum resimt locuitorii criza

Părinții spun că proprii copii slăbesc, profesorii raportează elevi amețiți, iar prețurile alimentelor cresc rapid. Secretarul general al ONU, António Guterres, a catalogat situația drept „un eșec al umanității”.

Cine este responsabil pentru foamete

IPC și organizațiile internaționale de ajutor consideră foametea o „catastrofă provocată de om”, unele surse susținând că armata israeliană ar fi implicată. Israelul neagă acuzațiile, afirmând că nu există foamete și că a majorat livrările de ajutoare. De asemenea, țara susține că IPC a folosit date nesigure, controlate de Hamas, acuzații respinse atât de IPC, cât și de experți în securitate alimentară.

Ce se întâmplă acum la Gaza

Orașul se confruntă cu o nouă ofensivă israeliană, trupele desfășurând operațiuni la periferie pentru a prelua controlul asupra localității. Discuțiile dintre Israel și Hamas continuă, însă diferențele majore persistă. Hamas a acceptat propunerea mediatorilor pentru un armistițiu de 60 de zile, în schimbul eliberării jumătății dintre ostatici. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins oferta și a cerut negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor rămași.

