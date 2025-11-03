3 noiembrie a adus clipe tensionate pentru autoritățile italiene, după ce turnul Torre dei Conti, din Roma, s-a prăbușit parțial. Patru persoane, dintre care una rănită grav și alte trei rănite ușor, au fost scoase de sub moloz. Pentru scoaterea și celei de-a cincea persoane, de origine română, pompierii încă depun eforturi. În acest context, în care o greșeală câtuși de mică poate duce la o adevărată tragedie, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat incidentul din Roma.

Ce remarcă a făcut Maria Zaharova despre turnul prăbușit din Roma

Maria Zarahova a glumit pe seama incidentului dramatic din Roma, sugerând că economia Italiei se va prăbuși precum turnul Torre dei Conti, ca urmare a sprijinului oferit Ucrainei. Ca răspuns la afirmația pe care a făcut purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, ambasadorul Rusiei în Italia va fi convocat de către MAE italian. Convocarea ar putea avea loc marți, relatează EFE.

Cu câte victime s-a soldat incidentul din Roma ironizat de Maria Zaharova

După ore întregi de la prăbușirea parțială a turnului, un muncitor român încă așteaptă să poată fi scos de sub dărămâturi. Incidentul dramatic a avut loc în timp ce victimele executau lucrări de reabilitare la turn.

„Încercăm să-l extragem în viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri”, a explicat un purtător de cuvânt al pompierilor italieni, Luca Cari.

Un alt muncitor român a fost spitalizat cu răni serioase la cap, dar este în afara oricărui pericol. Alți doi lucrători au suferit răni minore, dar au refuzat internarea.

„Avem confirmarea că sunt doi români răniţi în acest incident regretabil, unul de 48 de ani şi unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi şi comunică. Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene. Munca pompierilor este vitală în acest moment”, a transmis și , Oana Ţoiu, pe pagina sa de Facebook.

Bucăți din turn s-au prăbușit în două momente diferite ale zilei de 3 noiembrie. Prima dată s-a întâmplat în jurul orei locale 10.30, iar următoarea, la aproximativ o oră și jumătate mai târziu.

De ce a fost convocat ambasadorul rus de MAE italian în iulie

Nu este o raritate ca ambasadorul rus să fie convocat de MAE italian. Un astfel de apel a avut loc și în luna iulie, după ce Rusia s-a referit la președintele Italiei, , dar și la alți reprezentanți ai guvernului de la Roma ca fiind „exemple de comportament rusofob”.

Declarația Rusiei a venit ca răspuns la acuzațiile repetate ale lui Mattarella. Într-una dintre acestea, făcută în timpul unei vizite în Japonia, președintele italian a descris Rusia ca fiind „promotoarea unei narațiuni nucleare periculoase”. De asemenea, Mattarella este de părere că Rusia „induce ideea inacceptabilă că armele nucleare pot fi transformate într-un instrument obișnuit de gestionare a conflictelor”.