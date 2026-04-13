Marina americană a anunţat că va institui, începând de luni, blocada asupra . Nici o navă nu va mai putea intra sau ieși din porturile şi zonele de coastă iraniene. Măsura a fost instituită după eșecul negocierilor din weekend dintre JD Vance și delegația iraniană, la Islamabad.

Statele Unite nu au ajuns la un acord care să ducă la încetarea în Orientul Mijlociu. Astfel că administrația Trump a decis să instituie blocada asupra Strâmtorii Ormuz. Aceasta în condițiile în care este în vigoare un armistițiu de două săptămâni. Experţii militari spun că această blocadă va fi o operaţiune militară de amploare, după cum relatează Reuters.

CENTCOM a anunțat că marina americană va bloca strâmtoarea

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a declarat că marina americană va începe o blocadă porturilor iraniene începând de luni, 13 aprilie, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României). Decizia a fost luată în condițiile în care administrația Trump a eșuat în negocierea unui acord de pace în Orientul Mijlociu.

„Forțele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigație a navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către și dinspre porturi non-iraniene”, a precizat într-un mesaj pe rețelele sociale.

a transmis că blocada va fi aplicată împotriva navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene. El a mai spus, pe platforma Truth Social, că forţele americane vor intercepta orice navă din apele internaţionale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plăteşte o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în apele internaţionale. (…) Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor paşnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”, a scris Trump.

Cum amenință Iran traficul maritim?

Armata americană a oferit mai multe detalii cu privire operațiune. Comandamentul Central al SUA a transmis, într-o notă adresată navigatorilor, că va impune o blocadă în Golful Oman şi în Marea Arabiei, la est de Strâmtoarea Ormuz. Demersul va se va aplica întregului trafic naval, indiferent de pavilion. Potrivit sursei citate, orice navă care intră sau iese din zona blocată fără autorizaţie este pasibilă de interceptare, deviere şi capturare.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparțial împotriva navelor de toate naționalitățile care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (Golful Persic – n. red.) și în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

Marina americană se pregătește pentru o posibilă confruntare directă cu așa-numitele „roiuri” de ambarcațiuni rapide ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, scrie Daily Mail. Deși Washingtonul susține că a reușit să distrugă într-o mare măsură navele iraniene de suprafață, Teheranul își păstrează intactă capacitatea de a amenința traficul maritim. IRGC dispune de ambarcațiuni rapide, mine navale și drone submarine.

Forța navală a Gardienilor Revoluției este specializată în operațiuni rapide, flexibile și greu de contracarat în spații maritime înguste. Flota sa de ambarcațiuni mici are o capcitate ridicată de a perturba semnificativ navigația comercială. Potrivit presei iranianene de stat, Gardienii Revoluției au la dispoziție o infrastructură militară ce include rețele subterane de depozitare pentru drone navale, rachete anti-navă și mine marine.

Avertisment iranian pentru marina americană

În paralel, Iranul a transmis avertismente ferme prin canale maritime. Potrivit Teheranului, orice navă care traversează strâmtoarea fără aprobare din partea Gardienilor Revoluției riscă să fie atacată. Mesajele transmise de comandamentul naval iranian au fost formulate într-un registru explicit. Navele militare sunt somate să-și schimbe cursul, iar refuzul ar putea duce la deschiderea focului.

În urma acestor anunțuri făcute de marina americană și comandamentul iranian, efectele au fost imediate. Traficul naval s-a prăbușit brusc, iar numărul de nave în tranzit a scăzut dramatic. Teheranul a transmis că ar putea limita trecerile la doar câteva zeci de nave pe zi.

Tensiunile au luat amploare după difuzarea unor imagini în care forțele iraniene ar fi amenințat o navă americană de tip distrugător aflată în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite au confirmat tranzitarea zonei de către mai multe nave militare, într-o misiune de securizare a culoarului maritim.

Înregistrări difuzate de media iraniană sugerează un schimb de mesaje radio tensionat între forțele iraniene și echipajele americane. Partea iraniană cere schimbarea imediată a cursului și avertizează asupra deschiderii focului. Iranul a avertizat asupra posibilei utilizări a minelor navale în canalul principal de navigație. Acest lucru a amplificat temerile privind securitatea transportului maritim.

Prețul petrolului a sărit peste 100 de dolari pe baril

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale lumii, iar blocada instituită de marina americană are consecințe asupra economiei mondiale. Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, iar piețele financiare au reacționat puternic, cu creșteri ale dolarului și scăderi ale contractelor futures pe bursele americane.

Iranul continuă să mizeze pe ambarcațiuni rapide, drone maritime și mine, capabile să transforme strâmtoarea într-un spațiu de risc constant pentru navele comerciale. Statele Unite încearcă să contracareze această strategie prin patrule navale și operațiuni de deminare.

Analiștii militari avertizează că misiunea este complexă și dificil de susținut pe termen mediu și lung. Iar pe măsură ce tensiunile cresc, riscul unei confruntări directe în Strâmtoarea Ormuz devine tot mai ridicat. Echilibrul fragil din Golful Persic pare să depindă de decizii care pot fi luate, la propriu, de la o oră la alta.