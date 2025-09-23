Secretaraul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat, marți, Federația Rusă că Alianța este pregătită să răspundă la provocările Moscovei.
Precizările lui Mark Rutte au loc în contextul în care reprezentanți ai Alianței s-au întâlnit, vineri, pentru a răspunde la încălcarea spațiunui aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești.
De asemenea, membrii Alianței s-au întâlnit marți după ce Estonia a invocat Articolul 4 al NATO, declanșând consultări urgente între aliați.
Potrivit șefului NATO, Alianța a acționat „rapid și decisiv” la provocările repetate ale Rusiei, respingând criticile potrivit cărora organizația nu este echipată corespunzător pentru a face față acestora.
„Avem toate sistemele defensive la locul lor pentru a ne asigura că putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a subliniat Rutte. „Asta am demonstrat atât în cazul polonez, cât și în cazul estonian”, a mai precizat acesta.
Vineri, Alianța a mobilizat mai multe avioane de vânătoare după ce trei aeronave rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. La începutul acestei luni, Moscova a trimis, de asemenea, drone în Polonia și România, potrivit Politico.
Într-o declarație publicată după întâlnire, ambasadorii NATO au declarat că „nu vor fi descurajați de aceste acte și de alte acțiuni iresponsabile ale Rusiei de la angajamentele lor durabile de a sprijini Ucraina”.
„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, se arată în declarație.
Întâlnirea a avut loc și după ce Norvegia și Danemarca au detectat drone în spațiul lor aerian luni seară, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Oslo și Copenhaga. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat marți că „nu poate exclude” implicarea Rusiei, o acuzație pe care Kremlinul a respins-o.
Referitor la dronele rusești din Polonia, Rutte a anunțat lansarea misiunii Eastern Sentry pentru a consolida apărarea pe flancul estic al alianței.
Acest incident, în care avioane NATO de milioane de euro au doborât drone ieftine din lemn și spumă, a stârnit critici conform cărora alianța nu este pregătită pentru amenințările aeriene tot mai mari și pentru războiul ieftin al Moscovei – cel puțin din punct de vedere economic.
Mark Rutte a declarat că alianța lucrează activ pentru a remedia această problemă. „Unul dintre motivele pentru care am lansat misiunea Eastern Sentry”, a spus el, este că „nu este sustenabil să doborâm… o dronă care costă, să zicem, 1.000 sau 2.000 de dolari, [cu] o rachetă care costă o jumătate de milion sau un milion [de dolari]”.
Între timp, incidentele i-au determinat pe unii aliați NATO să emită avertismente unilaterale Rusiei și să caute noi modalități de a-și consolida apărarea. Polonia și Suedia au declarat săptămâna aceasta că vor doborî orice aeronavă rusească care intră pe teritoriul lor, în timp ce Estonia a declarat că este pregătită să găzduiască avioane de vânătoare britanice cu capacitate nucleară.
Rusia a insistat că nu face nimic greșit.
„Acuzațiile conform cărora aeronavele noastre ar fi încălcat spațiul aerian nu au fost niciodată susținute de date fiabile sau dovezi convingătoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri TASS, controlată de guvern.
Cu toate acestea, Rutte a semnalat că incidentele nu vor duce la revizuirea regulilor NATO de angajament militar cu Rusia.
„Deciziile privind angajarea sau nu a atacurilor asupra aeronavelor… se bazează întotdeauna pe informațiile disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de aeronave”, a spus el, argumentând că „nu a fost detectată nicio amenințare imediată” în Estonia.
„Dar, dacă este necesar, puteți fi siguri că vom face tot ce este necesar pentru a ne apăra orașele, oamenii, infrastructura”, a adăugat el.