Secretaraul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat, marți, Federația Rusă că Alianța este pregătită să răspundă la provocările Moscovei.

Ce spune Mark Rutte despre răspunsul NATO la provocările Rusiei

Precizările lui Mark Rutte au loc în contextul în care reprezentanți ai Alianței s-au întâlnit, vineri, pentru a răspunde la încălcarea spațiunui aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești.

De asemenea, membrii Alianței s-au întâlnit marți după ce Estonia a invocat Articolul 4 al NATO, declanșând consultări urgente între aliați.

Potrivit șefului NATO, Alianța a acționat „rapid și decisiv” la provocările repetate ale Rusiei, respingând criticile potrivit cărora organizația nu este echipată corespunzător pentru a face față acestora.

„Avem toate sistemele defensive la locul lor pentru a ne asigura că putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a subliniat Rutte. „Asta am demonstrat atât în , cât și ”, a mai precizat acesta.

Vineri, Alianța a mobilizat mai multe avioane de vânătoare după ce trei aeronave rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. La începutul acestei luni, Moscova a trimis, de asemenea, drone în Polonia și România, potrivit .

Într-o declarație publicată după întâlnire, ambasadorii NATO au declarat că „nu vor fi descurajați de aceste acte și de alte acțiuni iresponsabile ale Rusiei de la angajamentele lor durabile de a sprijini Ucraina”.

„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, se arată în declarație.

Cresc provocările Rusiei în spațiul aerian al NATO

Întâlnirea a avut loc și după ce Norvegia și Danemarca au detectat drone în spațiul lor aerian luni seară, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Oslo și Copenhaga. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat marți că „nu poate exclude” implicarea Rusiei, o acuzație pe care Kremlinul a respins-o.

Referitor la dronele rusești din Polonia, Rutte a anunțat lansarea misiunii Eastern Sentry pentru a consolida apărarea pe flancul estic al alianței.

Acest incident, în care avioane NATO de milioane de euro au doborât drone ieftine din lemn și spumă, a stârnit critici conform cărora alianța nu este pregătită pentru amenințările aeriene tot mai mari și pentru războiul ieftin al Moscovei – cel puțin din punct de vedere economic.

Mark Rutte a declarat că alianța lucrează activ pentru a remedia această problemă. „Unul dintre motivele pentru care am lansat misiunea Eastern Sentry”, a spus el, este că „nu este sustenabil să doborâm… o dronă care costă, să zicem, 1.000 sau 2.000 de dolari, [cu] o rachetă care costă o jumătate de milion sau un milion [de dolari]”.

Ce avertismente au lansat țările NATO

Între timp, incidentele i-au determinat pe unii aliați NATO să emită avertismente unilaterale Rusiei și să caute noi modalități de a-și consolida apărarea. Polonia și Suedia au declarat săptămâna aceasta că vor doborî orice aeronavă rusească care intră pe teritoriul lor, în timp ce Estonia a declarat că este pregătită să găzduiască avioane de vânătoare britanice cu capacitate nucleară.

Rusia a insistat că nu face nimic greșit.

„Acuzațiile conform cărora aeronavele noastre ar fi încălcat spațiul aerian nu au fost niciodată susținute de date fiabile sau dovezi convingătoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri TASS, controlată de guvern.

Cu toate acestea, Rutte a semnalat că incidentele nu vor duce la revizuirea regulilor NATO de angajament militar cu Rusia.

„Deciziile privind angajarea sau nu a atacurilor asupra aeronavelor… se bazează întotdeauna pe informațiile disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de aeronave”, a spus el, argumentând că „nu a fost detectată nicio amenințare imediată” în Estonia.

„Dar, dacă este necesar, puteți fi siguri că vom face tot ce este necesar pentru a ne apăra orașele, oamenii, infrastructura”, a adăugat el.