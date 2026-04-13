Marc Zuckerberg va avea o clonă virtuală. Ce plănuiește miliardarul să facă în cadrul companiei

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 23:14
Mark Zuckerberg, Meta/Facebook
Mark Zuckerberg va avea o clonă digitală bazată pe inteligență artificială. Va putea răspunde la toate întrebările angajaților săi.

De ce Mark Zuckerberg va avea o versiune virtuală pentru angajații săi

Scopul principal a acestui proiect este dorința de a îmbunătăți  relația dintre liderul companiei și echipele sale de lucru.

Cu ajutorul acestui avatar, angajații Meta se vor putea simți mai aproape de una dintre cele mai influente figuri din Silicon Valley. Versiunea digitală este antrenată cu ajutorul declarațiillor publice ale miliardarului și viziunile sale despre viitorul tehnologiei.

Deși în trecut experimentele cu avatare au fost criticate pentru grafica slabă, noua tehnologie promite un realism uimitor.

Meta a trecut de la simple desene 3D la personaje complexe, generate de inteligența artificială, capabile de conversații naturale.

Ce impact va avea un asupra creatorilor de conținut acest proiect

Compania consideră că acest model poate fi preluat rapid de influenceri și de creatorii de conținut din întreaga lume, scrie Newsweek

Tehnologia ar permite persoanelor publice să își mărească prezența pe rețele fără a fi nevoie să fie fizic disponibile în permanență.

Miliardarul în vârstă de 41 de ani participă personal la procesul de antrenare a clonelor sale digitale pentru a asigura acuratețea gesturilor. Dacă testul va avea succes, economia digitală s-ar putea schimba radical prin folosirea acestor avatare video realiste.

Ce beneficii interne aduce un asistent digital personalizat

Implementarea unui astfel de personaj 3D în interiorul organizației ar putea rezolva problemele de comunicare. Avatarul va funcționa permanent, oferind răspunsuri bazate pe filozofia de business a CEO-ului Facebook și Instagram.

În plus, experimentul demonstrează avansul tehnologic al Meta în competiția globală pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

Chiar dacă investițiile în metavers au fost reduse, dezvoltarea acestor reprezentanți digitali rămâne o prioritate.

