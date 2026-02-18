Mark Zuckerberg va fi interogat miercuri de un tribunal din Los Angeles în cadrul unui proces care poate schimba viitorul rețelelor de socializare. Fondatorul Meta trebuie să răspundă la acuzații grave privind impactul Instagram asupra sănătății psihice a minorilor.

Mark Zuckerberg a mai dat explicații în fața Congresului american, este prima dată când acesta apare în fața unui judecător într-un astfel de dosar. Miza este una uriașă, deoarece Meta riscă să plătească despăgubiri colosale dacă instanța decide că platformele sale au îmbolnăvit utilizatorii tineri, scrie l.

Acuzațiile aduse de o tânără împotriva lui Mark Zuckerberg

Procesul a fost pornit de o femeie din California care folosește Instagram și YouTube încă din copilărie. Ea susține că aceste platforme au fost proiectate special pentru a crea dependență în rândul copiilor, fără a ține cont de riscuri. Femeia susține că utilizarea rețelelor i-a provocat depresie severă și gânduri suicidale. Avocații ei consideră că și Google profită financiar de pe urma tinerilor, deși știu că algoritmii lor pot dăuna grav echilibrului mental al acestora.

În replică, avocații lui Mark Zuckerberg neagă orice responsabilitate legală. Aceștia susțin că problemele medicale ale tinerei provin dintr-o copilărie dificilă și nu au nicio legătură cu postările de pe internet. Mai mult, gigantul tehnologic invocă studii științifice care arată că nu există o legătură clară între utilizarea social media și degradarea sănătății psihice. Meta a subliniat că a introdus constant funcții noi pentru a proteja siguranța celor mici.

Mark Zuckerberg va fi interogat despre impactul platformelor sale

În Statele Unite, numeroase familii, școli și autorități locale au dat în judecată giganții tehnologici sub aceleași acuzații. Rezultatul acestui interogatoriu ar putea crea probleme serioase pentru companii precum: Snap, TikTok sau Google.

Dacă judecătorul va găsi probe de vinovăție, valul de procese ar putea falimenta sau forța schimbări radicale în modul de operare al acestor aplicații.

Presiunea asupra fondatorului vine și din partea altor guverne care au început deja să impună restricții. Țări precum Australia și Spania au interzis deja accesul pe platformele sociale pentru tinerii sub 16 ani. În Florida, autoritățile au încercat să impună limita de 14 ani, însă companiile tech au atacat măsura în instanță.

Cum a ajuns gigantul tech în fața instanței

Toată această situație a pornit după ce documente interne ale companiei Meta au fost făcute publice de foști angajați. Aceste fișiere sugerau că firma știa despre efectele negative ale Instagram asupra imaginii de sine a tinerelor fete, dar nu a luat măsuri suficiente. Ulterior, plângerile individuale s-au transformat într-o mișcare amplă, susținută de asociații de părinți și psihologi. Instanța a considerat că există suficiente indicii pentru a-l chema pe Zuckerberg la audieri.