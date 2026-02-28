Românii care muncesc sau sunt în vacanță în Orientul Mijlociu trec prin clipe grele de când au escaladat tensiunile din zonă. Mulți au vrut să se întoarcă acasă zilele acestea, dar , așa că au rămas captivi acolo. Autoritățile române spun că sunt pregătite consulară.

Sâmbătă dimineață, israelienii, cu ajutorul americanilor, au lansat mai multe . Acesta din urmă lansând rachete asupra țărilor în care sunt baze militare americane.

Româncă în Dubai: A fost șocant

O româncă din Dubai a fost martoră la exploziile provocate de iranieni în zona turistică. Un incendiu a izbucnit chiar în fața hotelului în care stătea.

„Eram pe plajă, stăteam ca să ne relaxăm și au fost trei explozii în fața ochilor noștri. N-am văzut în viața mea așa ceva, am văzut cum a explodat sus de pe cer. Toată lumea a început să fugă, să țipe copiii, a fost șocant, efectiv mi s-a oprit sufletul în mine”, a povestit Alina, pentru

Româncă în Qatar: Am auzit bombardamente

În Qatar, oamenii au fost avertizați să nu iasă din case.

„Am auzit bombardamente într-adevăr, noi stăm undeva mai departe de zona unde este baza militară americană, dar am putut auzi bombardamentele, cred că în decurs de două ore. Ne-au spus să stăm în casă și să fim precauți”, a spus Oana, româncă stabilită în Qatar.

Ce se întâmplă în Israel

În Israel, oamenilor li s-a cerut să stea la adăpost în buncăre.

„Dimineața cred că a fost a patra alarmă. Cel puțin cea de dimineață, prima de la ora 8, a fost că a început războiul. Suntem instruiți să coborâm în buncăr. Este stare de alertă. Până pe 2 martie nu funcționează nicio instituție publică, nu este transport în comun, avioanele sunt blocate, aeroportul închis”, a povestit un român din Tel Aviv.