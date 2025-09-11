B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » „Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)

„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 sept. 2025, 12:59
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Prin ce chin trece un tânăr care-și caută de muncă
  2. „Prefă-te că lucrezi!”. Unii tineri au ajuns să mimeze că au serviciu

„Țineți-vă de serviciu!”. E sfatul unui tânăr pentru toți angajații care au diverse nemulțumiri legate de joburile lor. Bărbatul a aplicat de 3.000 de ori și tot nu și-a găsit de lucru. „Piața muncii e oribilă acum”, a spus el. Unii tineri au găsit o modalitate ingenioasă de a-și păcăli practic rudele că au serviciu, căci le e rușine să admită că sunt șomeri.

Prin ce chin trece un tânăr care-și caută de muncă

„Fată, dacă ai un serviciu, ține-te de el. Eu am aplicat pentru 3.000 de joburi. Piața muncii e oribilă acum”, a spus Dean Lin, care locuiește în Los Angeles, într-un clip devenit viral pe TikTok.

@deanwlinbestie keep that job I’m being fr

♬ original sound – Dean Lin

El le-a spus apoi celor nemulțumiți de muncile lor „să plângă în baie, să plângă oriunde, în pauze, nu-mi pasă, dar păstrați-vă jobul!”.

„La cum e piața muncii acum, cred că o să comit o infracțiune”, a mai susținut Dean Lin, decurajat și amenințător totodată.

El a primit sute de comentarii de la oameni care de asemenea s-au plâns că nu-și găsesc de lucru, scrie The Independent.

„Da, păstrează-l. Chiar dacă te deprimă, PĂSTREAZĂ-L. Eu nu pot să obțin nici un amărât de interviu. Au fost șase luni fooooarte lungi”, a scris o persoană.

Altcineva a comentat că a aplicat pentru 83 de locuri de muncă și a acceptat unul „cu cel mai mic salariu din cariera mea”.

O altă persoană s-a arătat recunoscătoare: „Eu, angajat al Guvernului, mâncând în pauza de masă, stând pe TikTok și lucrând de acasă. Chiar sunt recunoscător. Încă am un job. Și lucrez de acasă”.

În schimb, un recrutor a oferit o altă perspectivă: „Nu poate fi chiar atât de rău. Eu încerc să programez interviuri și nu mă sună nimeni înapoi. Am avut peste 100 de aplicanți și acum nu vrea nimeni să muncească. LOL! Și chiar e un serviciu bun”.

„Prefă-te că lucrezi!”. Unii tineri au ajuns să mimeze că au serviciu

Altă parte a globului, aceleași probleme. În China, tinerii șomeri se prefac că au locuri de munc, plătind serviciul „Prefă-te că lucrezi”, care costă în jur de 30 de yuani, adică vreo 4 dolari, pe zi.

Li se creează un loc de muncă tipic, un spațiu de birou fals, cu program de lucru de opt ore și interacțiuni înscenate cu falși șefi. Se întâmplă în mai multe orașe, precum Chengdu și Hangzhou, unde reclame la astfel de servicii se găsesc chiar și pe străzi.

Deseori, tinerii chinezi ajung să plătească pentru a pretinde că muncesc, de teamă să nu fie judecați de familii, scrie The Independent. De unde obțin însă banii pentru a contracta aceste servicii, de vreme ce ei nu muncesc, nu e clar în vreo statistică și depinde de la caz la caz.

„Fac poze în mediul de lucru. Familia mea mereu mă întreabă ce fac și eu le pot da dovada”, a spus Danyi Wu, care a plătit un astfel de serviciu, pentru France 24.

Zhang Yong, profesorul la Universitatea din Wuhan, consideră, totuși, că acesta este „un fenomen izolat” în China.

„Societatea pune multă presiune pe oameni să reușească și tinerii adulți deseori au așteptări prea mari când își caută un loc de muncă”, a explicat profesorul pentru South China Morning Post.

Yong atrage atenția că unii tineri ajung să se confrunte cu depresia când îi izbește realitatea și constată că nu-și pot găsi pe piața muncii ceea ce își doresc ei.

Se întâmplă în contextul în care rata șomajului în rândul tinerilor din China a crescut puternic în ultimii ani, ajungând chiar și la 21,3% în iunie 2023, în segmentul 16-24 de ani. În aprilie 2025 ajunsese la 15.8% (dar guvernul a modificat modul de calcul excluzând studenții).

Sfatul profesorului Zhang Yong este ca tinerii să fie sinceri cu ei înșiși, să nu-și facă iluzii, să caute cu răbdare pe piața muncii și să își construiască o relație sănătoasă cu familia și apropiații, astfel încât să nu se rușineze când vorbesc despre condiția lor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Externe
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
Externe
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Externe
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Externe
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Externe
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Externe
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Externe
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Charlie Kirk, un aliat de-ai lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unei prelegeri, în Utah
Externe
Charlie Kirk, un aliat de-ai lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unei prelegeri, în Utah
Marea împăcare din familia regală britanică: Întâlnire de taină între Prințul Harry și Regele Charles al III-lea
Externe
Marea împăcare din familia regală britanică: Întâlnire de taină între Prințul Harry și Regele Charles al III-lea
Mărturiile unui cuplu de polonezi, după ce casa le-a fost distrusă în timpul atacului cu drone rusești
Externe
Mărturiile unui cuplu de polonezi, după ce casa le-a fost distrusă în timpul atacului cu drone rusești
Ultima oră
14:53 - Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
14:51 - Sorin Grindeanu a prezentat planul PSD pentru relansarea economiei: „România are nevoie de reformă. Acest plan este bazat pe stimularea investițiilor” (VIDEO)
14:41 - Charlie Kirk credea că va fi arestat dacă vizitează România. Cum a ajuns activistul MAGA la această concluzie
14:35 - Cătălin Scărlătescu, primele mărturisiri despre viața personală după ruptura de Doina Teodoru: „Îmi merge extraordinar de bine”
14:28 - Nicolai Tand, înapoi în băncile școlii: „Studiez la seral să iau Bacul”. De ce a renunțat la studii în adolescență
13:48 - Șoferii au acces la mai multe servicii online. Înlocuirea permisului de conducere se face printr-o procedură pe platforma DGPCI
13:47 - Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare
13:45 - Elena Merișoreanu, dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice. Ce proceduri a făcut artista pentru a-și menține frumusețea: „Eu nu știu ce e aia frică” (VIDEO)
13:38 - Sondaj: AUR continuă să crească în preferințele electoratului. Cum stau partidele din coaliția de guvernare
13:05 - Calina și Catinca Roman, primele eliminate de la Asia Express 2025. Nemulțumirile mamei și fiicei legate de condițiile din competiție: „Dacă mă îmbolnăvesc?” (VIDEO)