„Țineți-vă de serviciu!”. E sfatul unui tânăr pentru toți angajații care au diverse nemulțumiri legate de joburile lor. Bărbatul a aplicat de 3.000 de ori și tot nu și-a găsit de lucru. „Piața muncii e oribilă acum”, a spus el. Unii tineri au găsit o modalitate ingenioasă de a-și păcăli practic rudele că au serviciu, căci le e rușine să admită că sunt .

Prin ce chin trece un tânăr care-și caută de muncă

„Fată, dacă ai un serviciu, ține-te de el. Eu am aplicat pentru 3.000 de joburi. Piața muncii e oribilă acum”, a spus Dean Lin, care locuiește în Los Angeles, într-un clip devenit viral pe TikTok.

bestie keep that job I’m being fr

El le-a spus apoi celor nemulțumiți de muncile lor „să plângă în baie, să plângă oriunde, în pauze, nu-mi pasă, dar păstrați-vă jobul!”.

„La cum e piața muncii acum, cred că o să comit o infracțiune”, a mai susținut Dean Lin, decurajat și amenințător totodată.

El a primit sute de comentarii de la oameni care de asemenea s-au plâns că nu-și găsesc de lucru, scrie

„Da, păstrează-l. Chiar dacă te deprimă, PĂSTREAZĂ-L. Eu nu pot să obțin nici un amărât de interviu. Au fost șase luni fooooarte lungi”, a scris o persoană.

Altcineva a comentat că a aplicat pentru 83 de locuri de și a acceptat unul „cu cel mai mic salariu din cariera mea”.

O altă persoană s-a arătat recunoscătoare: „Eu, angajat al Guvernului, mâncând în pauza de masă, stând pe TikTok și lucrând de acasă. Chiar sunt recunoscător. Încă am un job. Și lucrez de acasă”.

În schimb, un recrutor a oferit o altă perspectivă: „Nu poate fi chiar atât de rău. Eu încerc să programez interviuri și nu mă sună nimeni înapoi. Am avut peste 100 de aplicanți și acum nu vrea nimeni să muncească. LOL! Și chiar e un serviciu bun”.

„Prefă-te că lucrezi!”. Unii tineri au ajuns să mimeze că au serviciu

Altă parte a globului, aceleași probleme. În China, tinerii șomeri se prefac că au locuri de munc, plătind serviciul „Prefă-te că lucrezi”, care costă în jur de 30 de yuani, adică vreo 4 dolari, pe zi.

Li se creează un loc de muncă tipic, un spațiu de birou fals, cu program de lucru de opt ore și interacțiuni înscenate cu falși șefi. Se întâmplă în mai multe orașe, precum Chengdu și Hangzhou, unde reclame la astfel de servicii se găsesc chiar și pe străzi.

Deseori, tinerii chinezi ajung să plătească pentru a pretinde că muncesc, de teamă să nu fie judecați de familii, scrie De unde obțin însă banii pentru a contracta aceste servicii, de vreme ce ei nu muncesc, nu e clar în vreo statistică și depinde de la caz la caz.

„Fac poze în mediul de lucru. Familia mea mereu mă întreabă ce fac și eu le pot da dovada”, a spus Danyi Wu, care a plătit un astfel de serviciu, pentru

Zhang Yong, profesorul la Universitatea din Wuhan, consideră, totuși, că acesta este „un fenomen izolat” în China.

„Societatea pune multă presiune pe oameni să reușească și tinerii adulți deseori au așteptări prea mari când își caută un loc de muncă”, a explicat profesorul pentru

Yong atrage atenția că unii tineri ajung să se confrunte cu depresia când îi izbește realitatea și constată că nu-și pot găsi pe piața muncii ceea ce își doresc ei.

Se întâmplă în contextul în care rata șomajului în rândul tinerilor din China a crescut puternic în ultimii ani, ajungând chiar și la 21,3% în iunie 2023, în segmentul 16-24 de ani. În aprilie 2025 ajunsese la 15.8% (dar guvernul a modificat modul de calcul excluzând studenții).

Sfatul profesorului Zhang Yong este ca tinerii să fie sinceri cu ei înșiși, să nu-și facă iluzii, să caute cu răbdare pe piața muncii și să își construiască o relație sănătoasă cu familia și apropiații, astfel încât să nu se rușineze când vorbesc despre condiția lor.