B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul

Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
08 sept. 2025, 10:52
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Sursa Foto: Pixabay

O nouă tragedie a zguduit statul Texas. Un bărbat este căutat de autorități după ce a deschis focul asupra clienților unui bar din orașul Cleveland, aflat la aproximativ 72 km nord-est de Houston. O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite, dintre acestea, două afându-se în stare critică.

Cuprins:

  • Cum s-a petrecut atacul
  • Ce legătură există cu alte atacuri din Houston
  • Ce urmează

Cum s-a petrecut atacul

Incidentul a avut loc în jurul orei 2:30 dimineața, pe terasa barului sportiv Alas Locas, unde mai mulți clienți se aflau la masă. Potrivit martorilor, atacatorul stătuse singur în bar timp de aproape o oră, consumând o bere, fără să vorbească cu nimeni. La scurt timp după ce a ieșit, acesta a revenit pe terasă și a deschis focul fără avertisment.

„Suspectul a tras cel puțin 20 de focuri, folosind un pistol calibrul .40 sau .45, apoi a fugit cu o autoutilitară albă, fără geamuri laterale”, a declarat căpitanul David Myers de la Biroul Șerifului din comitatul Liberty, potrivit abcnews.go.com.

O victimă, aflată la bar împreună cu soția sa, a fost transportată de urgență cu elicopterul medical la Memorial Hermann-Texas Medical Center, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.

Ce legătură există cu alte atacuri din Houston

Tragedia de la Cleveland este al doilea atac armat într-un bar din zona Houston în acest an. Pe 23 martie, șase persoane au fost împușcate la Latinas Sports Bar. În acel caz, poliția l-a arestat pe venezueleanul Jose Miguel Briceno, în vârstă de 25 de ani, acuzat de atac armat agravat.

Potrivit procurorilor federali, atacul din martie a fost rezultatul unui „război al teritoriilor” dintre grupările criminale Anti-Tren și TdA. „Aceste arestări reprezintă cea mai mare acțiune de destructurare a unor membri sau asociați suspectați de apartenență la Anti-Tren de către FBI până acum, și ea a avut loc chiar aici, la Houston”, a declarat Douglas Williams, agent special al FBI Houston, conform sursei de mai sus.

Ce urmează

Deocamdată, autoritățile încearcă să identifice atacatorul din Cleveland pe baza imaginilor de supraveghere și a mărturiilor strânse. Motivația acestuia nu este cunoscută. Ancheta este în desfășurare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Externe
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Externe
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Externe
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Serviciile secrete ucrainene: Războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident
Externe
Serviciile secrete ucrainene: Războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident
Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina
Externe
Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângerie”
Externe
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângerie”
Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”
Externe
Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
Externe
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
Externe
Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete
Externe
Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete
Ultima oră
11:50 - Protest în Capitală, la început de an școlar. Mii de profesori scandează „Demisia!” în fața Guvernului (VIDEO)
11:45 - Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
11:42 - ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate
11:29 - Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
11:20 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
11:19 - Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
11:15 - Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici