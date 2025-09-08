Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul

O nouă tragedie a zguduit statul . Un bărbat este căutat de autorități după ce asupra clienților unui bar din orașul Cleveland, aflat la aproximativ 72 km nord-est de Houston. O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite, dintre acestea, două afându-se în stare critică.

Cuprins:

Cum s-a petrecut atacul

Ce legătură există cu alte atacuri din Houston

Ce urmează

Incidentul a avut loc în jurul orei 2:30 dimineața, pe terasa barului sportiv Alas Locas, unde mai mulți clienți se aflau la masă. Potrivit martorilor, atacatorul stătuse singur în bar timp de aproape o oră, consumând o bere, fără să vorbească cu nimeni. La scurt timp după ce a ieșit, acesta a revenit pe terasă și a deschis focul fără avertisment.

„Suspectul a tras cel puțin 20 de focuri, folosind un pistol calibrul .40 sau .45, apoi a fugit cu o autoutilitară albă, fără geamuri laterale”, a declarat căpitanul David Myers de la Biroul Șerifului din comitatul Liberty, potrivit abcnews.go.com.

O victimă, aflată la bar împreună cu soția sa, a fost transportată de urgență cu elicopterul medical la Memorial Hermann-Texas Medical Center, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.

Tragedia de la Cleveland este al doilea atac armat într-un bar din zona Houston în acest an. Pe 23 martie, șase persoane au fost împușcate la Latinas Sports Bar. În acel caz, poliția l-a arestat pe venezueleanul Jose Miguel Briceno, în vârstă de 25 de ani, acuzat de atac armat agravat.

Potrivit procurorilor federali, atacul din martie a fost rezultatul unui „război al teritoriilor” dintre grupările criminale Anti-Tren și TdA. „Aceste arestări reprezintă cea mai mare acțiune de destructurare a unor membri sau asociați suspectați de apartenență la Anti-Tren de către FBI până acum, și ea a avut loc chiar aici, la Houston”, a declarat Douglas Williams, agent special al FBI Houston, conform sursei de mai sus.

Deocamdată, autoritățile încearcă să identifice atacatorul din Cleveland pe baza imaginilor de supraveghere și a mărturiilor strânse. Motivația acestuia nu este cunoscută. Ancheta este în desfășurare.