Medicul premierului israelian, pe B1 TV: Unde au găsit familii, teroriștii le-au măcelărit. Israelul n-o să piardă nici acest război. Am început să bombardăm Gaza și jumătate deja este în flăcări (VIDEO)

Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit despre situația dramatică din Israel, duminică, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

„Este o tragedie mare. Faptul că deja avem peste 200 de morți și peste 2.200 de răniți și se vorbește de în jur de 1.000 de ostatici care sunt luați, și majoritatea ostaticilor sunt copii și femei, și majoritatea morților sunt tot tineri, copii, și vă dați seama că e o tragedie foarte mare și încă sunt mulți care nu s-au găsit, poate sunt ostatici, poate sunt morți undeva, deoarece marea majoritate a acestor morți au fost măcelăriți de acești teroriști”, a spus Herman Berkovits.

„Asta este trist și asta ne doare foarte mult, că au fost măcelăriți în paturi. În o parte din acele așezări de lângă Fâșia Gaza au intrat foarte mulți teroriști, se pare că mii de teroriști, și au intrat în fiecare din aceste așezări, și au intrat din casă în casă. Pe unde au găsit familii, au măcelărit familiile. Nu contează dacă este un copil, doi copii sau patru copii, au măcelărit. Multe familii au avut noroc că au adăposturi foarte bune și adăposturile acestea sunt adăposturi betonate și erau greu de pătruns. Numai aceștia s-au salvat. Cine n-a avut adăposturi, toți au fost măcelăriți”, a adăugat medicul.

„Nu ne vine să credem (…). Într-adevăr, Israelul este astăzi în război – și Israelul n-a pierdut niciodată un război și n-o să piardă nici acest război. Noi suntem prea puternici pentru Hamas. Ne-au luat prin surprindere și au reușit să facă niște lucruri pe care niciodată nu am crezut că o să mai existe după Holocaust. Noi acum am început să bombardăm Gaza, dar ne pare rău de populația de acolo. Deja jumătate din Gaza deja este în flăcări”, a continuat el.