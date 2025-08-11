Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost preşedinte al Rusiei în perioada 2008-2012, a afirmat că politicienii europeni încearcă să împiedice demersurile de soluționare a conflictului din . El i-a numit pe europeni „imbecili”.

Cuprins

Ce a declarat Medvedev

„Soldați slabi”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei i-a criticat pe politicienii europeni, conform .

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a declarat Medvedev pe canalul său Telegram.

„Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”, a subliniat el.

Medvedev a mai declarat: „Compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi”, dar „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat el.