B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”

Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 09:28
Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”
Foto: Hepta - Ekaterina Shtukina

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost preşedinte al Rusiei în perioada 2008-2012, a afirmat că politicienii europeni încearcă să împiedice demersurile SUA de soluționare a conflictului din Ucraina. El i-a numit pe europeni „imbecili”.

Cuprins

  • Ce a declarat Medvedev
  • „Soldați slabi”

Ce a declarat Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei i-a criticat pe politicienii europeni, conform Observator.

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a declarat Medvedev pe canalul său Telegram.

„Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”, a subliniat el.

„Soldați slabi”

Medvedev a mai declarat: „Compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi”, dar „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat el.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
Externe
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!
Externe
Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza
Externe
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza
Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
Externe
Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
Externe
Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
Externe
Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu
Externe
5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu
Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
Externe
Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin din Alaska
Externe
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin din Alaska
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”
Externe
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”
Ultima oră
11:19 - Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
11:09 - Jale cu implementarea PNRR și la capitolul spitale. Pîslaru: 3 ani nici n-am știut ce vrem, spre disperarea Comisiei Europene / Vestea bună e că vom avea 8 spitale gata până în august 2026 (VIDEO)
10:50 - Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella
10:36 - Pîslaru respinge acuzațiile privind autostrăzile A7 și A8: Nu le-am abandonat, din contră / De peste un an se știe că sunt probleme pe achiziții, de 4 ani mai mult de vorbește despre PNRR. Guvernul de acum trebuie să rezolve într-un an ce nu s-a făcut (VIDEO)
10:32 - Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
10:23 - Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică
10:16 - O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
09:58 - Președintele CJ Suceava, apel către Guvernul României: „Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern!”. Locuințele afectate de dezastrul de Broșteni și-ar fi găsit constructori fără bani din partea statului
09:47 - Cum s-a finalizat renegocierea PNRR / Pîslaru: Multe proiecte nu s-au făcut. Unele, mai ales pe infrastructură, au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației UE. Trebuie să facem într-un an ce n-am făcut în patru (VIDEO)
09:24 - Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă