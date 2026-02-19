Melania Trump este a doua cea mai nepopulară primă doamnă din istoria recentă a Statelor Unite, conform unui sondaj publicat. Studiul a fost realizat de YouGov pe un eșantion de peste 2.200 de cetățeni americani, care au evaluat ultimele 11 soții de președinți.

Rezultatele arată că publicul american are o percepție critică asupra activității sale de la Casa Albă, scrie .

Melania Trump este la coada clasamentului

Conform datelor colectate la începutul acestei luni, 36% dintre respondenți au declarat că Melania Trump a avut o performanță „slabă”. Alte 10 procente au evaluat activitatea sa ca fiind sub medie, ceea ce i-a adus un rating net de aprobare de -16.

Deși aproximativ 18% dintre participanți consideră că ea a fost o primă doamnă „excelentă”, scorul negativ total o plasează pe penultimul loc în clasament. Singura figură publică aflată sub acest nivel este Hillary Clinton, care a obținut un rating net de -17.

Interesant este faptul că majoritatea primelor doamne incluse în sondaj au reușit să obțină scoruri mult mai mari decât soții lor. În cazul familiei Trump, scorurile sunt destul de apropiate, ambele fiind pe teritoriul negativ. Donald Trump a obținut un rating de -20, în timp ce soția sa a fost evaluată cu -16.

Comparația cu favoritele publicului american

La polul opus, sondajul evidențiază figurile feminine care au rămas în inima americanilor. Jackie Kennedy domină clasamentul cu un rating net impresionant de +56, fiind urmată de Rosalynn Carter și Nancy Reagan.

De asemenea, Michelle Obama rămâne una dintre preferatele respondenților, având un rating de aprobare de +21. Pentru Michelle Obama, 33% dintre cetățeni au folosit calificativul „excepțională.

Hillary Clinton reprezintă singura excepție majoră unde soția a obținut un rating semnificativ mai mic decât soțul. În timp ce Bill Clinton a fost evaluat cu -3, fosta candidată la președinție a rămas la -17. Melania Trump se află într-o situație similară de nepopularitate, în ciuda eforturilor de promovare a imaginii sale publice din ultima perioadă. Contextul este unul delicat, mai ales că aceste cifre apar în perioada lansării documentarului despre viața ei.

Impactul documentarului despre viața Melaniei

Lansarea documentarului „Melania” a adus venituri considerabile în prima săptămână, însă cifrele au scăzut rapid ulterior. a investit sume uriașe, aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturi și alte 35 de milioane pentru promovare, dar interesul publicului pare să se fi stins repede.

În a doua săptămână de la lansare, încasările au scăzut de la 7 milioane la doar 2,4 milioane de dolari. Acest declin al vânzărilor de bilete confirmă, într-o anumită măsură, datele oferite de sondajul de opinie.

Deși documentarul a încercat să prezinte o perspectivă nouă, cifrele arată că majoritatea americanilor își mențin opiniile critice.