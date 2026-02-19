B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite

Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 17:37
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Greg Nash
Cuprins
  1. Melania Trump este la coada clasamentului  
  2. Comparația cu favoritele publicului american
  3. Impactul documentarului despre viața Melaniei

Melania Trump este a doua cea mai nepopulară primă doamnă din istoria recentă a Statelor Unite, conform unui sondaj publicat. Studiul a fost realizat de YouGov pe un eșantion de peste 2.200 de cetățeni americani, care au evaluat ultimele 11 soții de președinți.

Rezultatele arată că publicul american are o percepție critică asupra activității sale de la Casa Albă, scrie digi24.

Melania Trump este la coada clasamentului  

Conform datelor colectate la începutul acestei luni, 36% dintre respondenți au declarat că Melania Trump a avut o performanță „slabă”. Alte 10 procente au evaluat activitatea sa ca fiind sub medie, ceea ce i-a adus un rating net de aprobare de -16.

Deși aproximativ 18% dintre participanți consideră că ea a fost o primă doamnă „excelentă”, scorul negativ total o plasează pe penultimul loc în clasament. Singura figură publică aflată sub acest nivel este Hillary Clinton, care a obținut un rating net de -17.

Interesant este faptul că majoritatea primelor doamne incluse în sondaj au reușit să obțină scoruri mult mai mari decât soții lor. În cazul familiei Trump, scorurile sunt destul de apropiate, ambele fiind pe teritoriul negativ. Donald Trump a obținut un rating de -20, în timp ce soția sa a fost evaluată cu -16.

Comparația cu favoritele publicului american

La polul opus, sondajul evidențiază figurile feminine care au rămas în inima americanilor. Jackie Kennedy domină clasamentul cu un rating net impresionant de +56, fiind urmată de Rosalynn Carter și Nancy Reagan.

De asemenea, Michelle Obama rămâne una dintre preferatele respondenților, având un rating de aprobare de +21. Pentru Michelle Obama, 33% dintre cetățeni au folosit calificativul „excepțională.

Hillary Clinton reprezintă singura excepție majoră unde soția a obținut un rating semnificativ mai mic decât soțul. În timp ce Bill Clinton a fost evaluat cu -3, fosta candidată la președinție a rămas la -17. Melania Trump se află într-o situație similară de nepopularitate, în ciuda eforturilor de promovare a imaginii sale publice din ultima perioadă. Contextul este unul delicat, mai ales că aceste cifre apar în perioada lansării documentarului despre viața ei.

Impactul documentarului despre viața Melaniei

Lansarea documentarului „Melania” a adus venituri considerabile în prima săptămână, însă cifrele au scăzut rapid ulterior. Amazon a investit sume uriașe, aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturi și alte 35 de milioane pentru promovare, dar interesul publicului pare să se fi stins repede.

În a doua săptămână de la lansare, încasările au scăzut de la 7 milioane la doar 2,4 milioane de dolari. Acest declin al vânzărilor de bilete confirmă, într-o anumită măsură, datele oferite de sondajul de opinie.

Deși documentarul a încercat să prezinte o perspectivă nouă, cifrele arată că majoritatea americanilor își mențin opiniile critice.

Tags:
Citește și...
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Externe
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Externe
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Externe
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Externe
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
Externe
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Externe
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
Externe
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Externe
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Externe
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Externe
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Ultima oră
19:36 - Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
19:33 - Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
19:12 - Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
19:00 - Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
18:59 - Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
18:33 - Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
18:33 - Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
18:26 - VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
18:19 - Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
18:06 - Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)