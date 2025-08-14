Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, i-a trimis lui Hunter Biden o notificare legală prin care îi cere să retragă afirmațiile considerate false și defăimătoare, în care susține că ar fi fost prezentată soțului său de către Jeffrey Epstein, informează .

Potrivit avocaților, dacă solicitările nu sunt respectate, acesta riscă un proces de peste un miliard de dolari pentru prejudicii financiare și de imagine.

Cuprins:

Notificarea oficială și acuzațiile respinse

Care sunt reacțiile și ce urmări sunt

Notificarea oficială și acuzațiile respinse

Melania Trump, prin avocatul său Brito, i-a cerut fiului președintelui Joe Biden să elimine imediat din spațiul public un videoclip în care afirmă că „Epstein a prezentat-o pe Melania lui Trump”.

Potrivit Fox News Digital, avocatul susține că aceste afirmații sunt „false, defăimătoare, jignitoare și inflamatorii” și că au fost distribuite masiv în mediul online, provocând daune uriașe de imagine.

„Nerespectarea acestei cerințe nu va lăsa doamnei Trump altă opțiune decât să exercite toate drepturile și căile de atac legale de care dispune pentru a recupera prejudiciul financiar și reputațional copleșitor pe care i l-ați cauzat”, a declarat Brito, în exclusivitate pentru Fox News.

Avocatul menționează că sursa afirmațiilor lui Hunter Biden ar fi autorul Michael Wolff, citat de The Daily Beast. Între timp, publicația a retras materialul, a cerut scuze public și a șters complet articolul, după ce a primit o notificare din partea avocaților Primei Doamne.

Care sunt reacțiile și ce urmări sunt

Conform surselor menționate de Fox News, Hunter nu a respectat termenul-limită din notificare și ar fi trimis scrisoarea unui „prietenos”. Nu este clar cine a publicat-o și în ce revistă a apărut.

Apropiatul Primei Doamne, Nick Clemens, a spus: „Avocații Primei Doamne Melania Trump se asigură activ de retractări și scuze imediate din partea celor care au răspândit minciuni defăimătoare. Povestea adevărată despre cum Prima Doamnă l-a cunoscut pe președintele Trump se află în cartea ei de succes, ‘Melania’”, potrivit sursei citate.