Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 19:47
sursă foto: Hepta

Melania Trump a captat atenția publicului nu doar prin hainele sale elegante, ci și printr-o siluetă de invidiat, obținută datorită unei rutine stricte de dietă și exerciții fizice.

La 55 de ani, Melania combină o alimentație sănătoasă cu activitate fizică regulată și mici plăceri moderate, arătând că echilibrul și perseverența sunt pașii pe care îi parcurge zilnic.

Cuprins:

  • Dieta bazată pe naturalețe și consistență
  • Cum este văzută mișcarea pentru Melania
  • Cum se îngrijește aceasta

Dieta bazată pe naturalețe și consistență

„Mă concentrez pe alimentația sănătoasă, porții moderate și evit zahărul rafinat”, a spus Melania, conform publicațiilor Hola! și City Magazine.

Ziua ei începe cu un smoothie nutritiv, care combină morcovi, spanac, mere, afine și iaurt fără grăsime.

De asemenea, consumă zilnic până la șapte porții de fructe, cum ar fi mere, piersici, banane, ananas, zmeură și afine.

Mesele principale includ de obicei somon la grătar cu soia verde, salate cu avocado și roșii cherry sau platouri de fructe.

„Mâncarea trebuie să hrănească corpul, nu să-l pedepsească”, explică Melania Trump, spunând că își permite ocazional câte o ciocolată neagră sau o cupă de înghețată, dar întotdeauna cu moderație.

Cum este văzută mișcarea pentru Melania

Exercițiile fizice fac parte din rutina ei zilnică. Activitățile preferate sunt Pilates și tenis, iar purtarea greutăților la glezne în timpul activităților de zi cu zi o ajută la creșterea arderilor de calorii.

„Exercițiul nu este doar pentru a slăbi, ci pentru a menține vitalitatea, mobilitatea și încrederea în propriul corp”, afirmă Melania, potrivit surselor citate.

Cum se îngrijește aceasta

Melania Trump se ferește de proceduri cosmetice extreme.

„Nu am realizat nimic pentru fața mea. Trăiesc sănătos, am grijă de pielea și corpul meu. Sunt împotriva botoxului și a injecțiilor”, a spus ea pentru GQ.

Rutina ei zilnică de îngrijire este bazată pe hidratare, protecție și produse de calitate, iar aspectul ei natural arată o disciplină care vine din interior și un stil de viață sănătos.

