Acasa » Externe » „Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)

„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 23:32
„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
sursă foto: X/ Fox News
Cuprins
  1. Cum s-au cunoscut Melania și Donald Trump
  2. Melania Trump neagă că l-ar fi cunoscut pe Epstein
  3. Ce avertizează Melania Trump

Melania Trump neagă orice fel de zvon conform cărora Jeffrey Epstein ar fi intermediat prima întâlnire cu soțul ei.

Cum s-au cunoscut Melania și Donald Trump

În urma publicării unor documente legate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, au apărut numeroase teorii despre modul în care s-au cunoscut Donald și Melania Trump. Se specula că infractorul sexual ar fi fost cel care i-a prezentat.

„Donald și cu mine am fost invitați ocazional la aceleași petreceri ca Epstein, deoarece este ceva obișnuit în New York și Palm Beach ca cercurile sociale să se suprapună (…) Răspunsul meu pe e-mail către Maxwell nu poate fi caracterizat ca altceva decât o simplă corespondență. Răspunsul meu politicos la e-mailul ei nu reprezintă nimic mai mult decât o notă trivială. Nu sunt victima lui Epstein, Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump, mi-am întâlnit soțul întâmplător la o petrecere în New York în 1998. Această primă întâlnire cu soțul meu este documentată în cartea mea, Melania”, a declarat Melania Trump, potrivit Mirror.

Melania Trump neagă că l-ar fi cunoscut pe Epstein

Melania Trump a ținut să precizeze cronologia exactă a evenimentelor, subliniind că l-a întâlnit pe soțul său în 1998, cu doi ani înainte de a-l vedea pentru prima dată pe Epstein. Aceasta a respins ideea că ar fi avut informații despre faptele ilegale ale acestuia, catalogând orice asociere cu activitățile sale drept o tentativă de dezinformare.

„Prima dată când m-am intersectat cu Epstein a fost în anul 2000, la un eveniment la care am participat împreună cu Donald. La acel moment nu îl întâlnisem niciodată pe Epstein și nu aveam cunoștință despre activitățile sale infracționale. Numeroase imagini și declarații false despre mine și Epstein circulă pe rețelele sociale de ani de zile. Fiți atenți la ceea ce credeți, aceste imagini și povești sunt complet false. Nu sunt martoră și nu figurez ca martor în niciuna dintre infracțiunile lui Epstein”, a mai spus Melania Trump.

Ce avertizează Melania Trump

Primă Doamnă a atras atenția asupra colajelor și poveștilor fabricate care circulă în mediul online. Ea a subliniat că nu a fost citată ca martor în niciunul dintre dosarele penale care l-au vizat pe Jeffrey Epstein sau pe partenera acestuia, Ghislaine Maxwell.

